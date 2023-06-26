У міру потепління планети й танення полярних льодів середній рівень світового океану підвищується. Хоча точна висота океану залежить від місцевої географії, клімату, динамічної взаємодії рідини з гравітацією та обертанням планети, вчені спостерігають за тенденціями рівня моря, порівнюючи виміри з 20-річним середнім еталонним значенням. Представлена тривожна візуалізація використовує метафору зануреного ілюмінатора для спостереження за тим, наскільки піднявся наш океан між 1993 і 2022 роками.

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Вода все вище

Виявляється, за останні 30 років рівень моря піднявся на 9 сантиметрів. Може здатися, що це не так уже й багато, але насправді в масштабах планети це може принести людству серйозні неприємності вже в найближчому майбутньому. Анімація, виконана на дисплеї у вигляді корабельного ілюмінатора, дає змогу зрозуміти, наскільки значущою є проблема. Дослідники впевнені, що можуть з достатньою точністю спрогнозувати океанські процеси, спираючись на відомості з різних джерел.

Як мінявся рівень моря у світі: відео

Океан рятує Землю від надлишків тепла. Верхні його шари поглинають тепла не менше, ніж атмосфера планети. Майбутнє цивілізації буде невтішним, якщо люди не навчаться розуміти проблему й протистояти небезпеці, що насувається.

Варто зазначити, що у квітні вчені заявили, що температура поверхні океану досягла історичного максимуму, побивши всі рекорди з моменту початку супутникових вимірювань у 1980-х роках. Спостереження зафіксували середньосвітову температуру на рівні 21,1 градуса за Цельсієм. Це негативно впливає на здатність океану поглинати шкідливі парникові гази, зменшуючи її.