Океан все тепліший
Цього місяця температура поверхні океану досягла історичного максимуму, побивши всі рекорди з моменту початку супутникових вимірювань у 1980-х роках. У перші дні квітня середньосвітова температура досягла 21,1 градуса за Цельсієм. Попередній рекорд у 21 градус рівно був встановлений у березні 2016 року.
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Новий рекорд є результатом накопичення тепла внаслідок зміни клімату, яке тепер не пригнічується Ла-Ніньєю – природним океанічним циклом низьких температур поверхні у східній частині Тихого океану, що тривав протягом трьох років, але закінчився в березні.
Зараз Ла-Нінья закінчилася, і тропічна частина Тихого океану, який є величезним обширним океаном, прогрівається,
– пояснює океанограф Майкл МакФейден.
За словами МакФейдена, фонова тенденція на поверхні океану, суші та атмосфери – це потепління. Коли парникові гази накопичуються в атмосфері, всі три середовища нагріваються. Але ці тенденції дещо коливаються залежно від циклів Ла-Нінья та Ель-Ніньо (нагрівання поверхні океану)
- Попри те, що концентрація парникових газів у 2022 році була найвищою за всю історію і планета переживала катастрофічні хвилі спеки, це не був найтепліший рік за всю історію спостережень з точки зору глобальної температури поверхні океану саме через Ла-Нінья (охолодження).
- Натомість 2016 рік був найтеплішим в історії спостережень за океаном, оскільки ми мали високий вміст парникових газів в атмосфері плюс потужний Ель-Ніньо (нагрівання).
- Тепер на нас чекає подібна комбінація в найближчі роки – глобальна температура поверхні Землі та океану найімовірніше досягне нового рекордного рівня. Якщо зараз, коли Тихий океан перебуває в нейтральному стані (перехід від Ла-Нінья до Ель-Ніньо), ми бачимо температуру в 21,1 градуса за Цельсієм, то коли наприкінці 2023 року чи трохи пізніше у 2024-му цей перехід завершиться, ситуація, імовірно, стане ще гіршою.