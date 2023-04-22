Океан все тепліший

Цього місяця температура поверхні океану досягла історичного максимуму, побивши всі рекорди з моменту початку супутникових вимірювань у 1980-х роках. У перші дні квітня середньосвітова температура досягла 21,1 градуса за Цельсієм. Попередній рекорд у 21 градус рівно був встановлений у березні 2016 року.

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Новий рекорд є результатом накопичення тепла внаслідок зміни клімату, яке тепер не пригнічується Ла-Ніньєю – природним океанічним циклом низьких температур поверхні у східній частині Тихого океану, що тривав протягом трьох років, але закінчився в березні.

Зараз Ла-Нінья закінчилася, і тропічна частина Тихого океану, який є величезним обширним океаном, прогрівається,

– пояснює океанограф Майкл МакФейден.

За словами МакФейдена, фонова тенденція на поверхні океану, суші та атмосфери – це потепління. Коли парникові гази накопичуються в атмосфері, всі три середовища нагріваються. Але ці тенденції дещо коливаються залежно від циклів Ла-Нінья та Ель-Ніньо (нагрівання поверхні океану)