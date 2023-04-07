Новини невтішні, адже цей процес не припиняється. Навіть беручи до уваги незначні зрушення через природні впливи, такі як Ла-Нінья, яка періодично охолоджує океани, висота моря продовжує зростати.

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Статистика

З 1993 року рівень моря піднявся загалом на 9,1 сантиметра .

. З 2021 по 2022 роки вода наступила на 0,27 сантиметра.

До 2050 року темпи підвищення рівня моря становитимуть 0,66 сантиметра на рік .

. Минулого року NASA підрахувало, що до 2050 року рівень води вздовж узбережжя США може піднятися на 30 сантиметрів порівняно з нинішнім рівнем. Ситуація може погіршитися і в інших частинах світу.

Причини та наслідки

Така ситуація є наслідком зміни клімату, спричиненої людиною. Це, наприклад, надмірна кількість парникових газів, таких як вуглекислий газ чи метан, які люди викидають в атмосферу. Зміна клімату має низку наслідків по всьому світу, але особливо очевидно це проявляється на крижаному покриві Землі та льодовиках.

Лише за минулий рік антарктичний льодовиковий щит танув швидше, ніж зазвичай, що навіть вплинуло на літню температуру.

Змінилась і стабільність льодового покриву Гренландії – сьогодні він є основним чинником підвищення рівня моря. Останні дослідження показують, що гренландський льодовик близький до точки неповернення.

Усе це з часом позначиться на територіях, заселених людьми. Прибережні райони, на яких люди побудували свої будинки, будуть затоплені, що спричинить міграцію вглиб островів та материків. Загалом ця проблема торкнеться не менше 800 мільйонів людей по всьому світу. Такі міста, як Маямі, Нью-Йорк, Бангкок, Шанхай, Ліма (Перу), Кейптаун та багато інших, постійно страждатимуть від вторгнення морської води. Те ж саме стосується морських портів, зон відпочинку тощо.

Підвищення рівня моря також загрожує популяціям диких тварин, регіонам дельти, болотам і водно-болотним угіддям.