Цей список складається з видів, здатність яких витримувати радіацію перевірена вченими. Жоден не є ссавцем – що більші габарити істоти тим менше у неї шансів на виживання.

Цікаво Біологи знайшли істоту, якій не потрібен мозок, щоб учитися

Хто виживе

Sleeping chironomid. Тварини, які можуть існувати без води, як правило, добре справляються з радіацією. Ця закономірність спостерігається у багатьох екстремофілів – офіційний термін для позначення тварин, які можуть витримувати умови, що були б смертельними для більшості організмів. Одним з таких екстремофілів є муха хірономіда, також відома як Polypedilum vanderplanki. Личинки цієї мухи відкладаються в неглибоких водоймах у деяких частинах напівзасушливої Африки й виживає навіть якщо ці резервуари пересихають. В такому висушеному стані мухи можуть протистояти іншим стресовим факторам, таким як гамма-промені, з надзвичайним успіхом.



Polypedilum nubifer / Фото CBG Photography Group, Centre for Biodiversity Genomics

Нематоди . Ці істоти настільки ж крихітні, наскільки й численні. Вони можуть пережити великі дози гамма-випромінювання. Ця здібність пов'язана з радіоактивним ізотопом, який вони самі містять. Деяка радіація, однак, може спричинити проблеми з репродуктивною функцією, тому, можливо, вони не перемогли б в остаточному протистоянні в ядерному світі.

настільки ж крихітні, наскільки й численні. Вони можуть пережити великі дози гамма-випромінювання. Ця здібність пов'язана з радіоактивним ізотопом, який вони самі містять. Деяка радіація, однак, може спричинити проблеми з репродуктивною функцією, тому, можливо, вони не перемогли б в остаточному протистоянні в ядерному світі. Скорпіони . У 1960-х роках численні експерименти перевіряли здатність скорпіонів справлятися з радіаційним впливом. Вони виявилися хорошими кандидатами. Деякі види здатні витримувати опромінення в понад 50 000 рентген. Як і інші екстремофіли, скорпіони, наприклад, можуть бути заморожені й вижити, а безхребетні легко переносять ультрафіолетове випромінювання.

. У 1960-х роках численні експерименти перевіряли здатність скорпіонів справлятися з радіаційним впливом. Вони виявилися хорошими кандидатами. Деякі види здатні витримувати опромінення в понад 50 000 рентген. Як і інші екстремофіли, скорпіони, наприклад, можуть бути заморожені й вижити, а безхребетні легко переносять ультрафіолетове випромінювання. Таргани . Ці неприємні істоти можуть витримувати радіацію, в майже 12 разів краще, ніж людина. Однак назвати їх незнищенними все ж не можна.

. Ці неприємні істоти можуть витримувати радіацію, в майже 12 разів краще, ніж людина. Однак назвати їх незнищенними все ж не можна. Deinococcus radiodurans. Це дрібна бактерія, яку вперше виявили у м'ясних консервах. Вона у 1875 разів більш стійка до радіації, ніж людина.



Мікрофотографія Deinococcus radiodurans / Фото Michael Daly/Uniformed Services University

Тихоходи . Hypsibius dujardini увірвалися в науковий дискурс лише кілька років тому, але з того часу не перестають дивувати. Ці мікроскопічні тварини виживають в дуже екстремальних умовах, і їх можна зустріти де завгодно – вони виживуть навіть у космосі. Так само як комахи вміють відновлювати ДНК, тихоходи вміють зменшувати загрози. Це зводиться до їхньої здатності відновлювати клітини після зневоднення, як це роблять сплячі личинки хірономід. У жовтні було виявлено, що цей вид має радіаційний захист, який робить їх навіть більш стійкими, ніж нематода.

. Hypsibius dujardini увірвалися в науковий дискурс лише кілька років тому, але з того часу не перестають дивувати. Ці мікроскопічні тварини виживають в дуже екстремальних умовах, і їх можна зустріти де завгодно – вони виживуть навіть у космосі. Так само як комахи вміють відновлювати ДНК, тихоходи вміють зменшувати загрози. Це зводиться до їхньої здатності відновлювати клітини після зневоднення, як це роблять сплячі личинки хірономід. У жовтні було виявлено, що цей вид має радіаційний захист, який робить їх навіть більш стійкими, ніж нематода. Thermococcus gammatolerans. Найстійкіша до радіоактивного випромінювання істота. Вона добре справляється з гамма-випромінюванням, зменшуючи ступінь пошкодження ДНК, спричинене радіацією, та відновлюючи пошкоджені хромосоми. У 2003 році знайдені серед гідротермальних труб у Каліфорнійській затоці організми піддали колосальному випромінюванню – у 3750 разів вищому, ніж здатна витримати людина. Після цього вони не просто не померли, а й продовжили рости.



Thermococcus gammatoleran / Фото Angels Tapias