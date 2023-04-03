Прощання з льодовиком

Гренландський льодовик займає площу 1,7 мільйона квадратних кілометрів. Він є другим за величиною льодовиковим масивом у світі після Антарктичного льодовикового щита. Згідно з останніми моделями, викид 1 000 гігатонн вуглецю в атмосферу повністю розтопить південний регіон льодовикового щита. Збільшення викидів до 2 500 гігатонн призведе до того, що майже весь льодовиковий щит буде назавжди знищений.

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Відтоді, як людська діяльність почала помітно впливати на викиди вуглецю, ми вже викинули в атмосферу 500 гігатонн вуглецю – отже, ми вже на півдорозі до втрати значної частини льодовика.

Перша переломна точка знаходиться недалеко від сьогоднішніх кліматичних умов, тож ми в небезпеці перетнути її,

— каже кліматолог Денніс Хьонінг з Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат у Німеччині.

Складна симуляція, яку використовувала дослідницька група, враховувала всі ключові кліматичні процеси та фактори, що впливають на танення льоду, включаючи температуру повітря, температуру води, активність океанічних течій і рівень опадів. Це складні моделі для запуску, оскільки показники постійно змінюються.

Дослідження припускає, що навіть дотримання рівня потепління, передбаченого Паризькою кліматичною угодою, буде недостатньо, щоб зупинити цей процес, після якого Гренландський льодовик не зможе повністю відновитися.

Дослідники говорять про довгострокове підвищення рівня моря на 1,8 метра з викидом в атмосферу 1000 гігатонн вуглецю, а також величезний підйом на 6,9 метра з викидом в атмосферу 2500 гігатонн вуглецю.

Нещодавнє дослідження показало, що танення льоду в Гренландії відбувається швидше, ніж вважалося раніше. На жаль, жодних ознак уповільнення не видно. Це, своєю чергою, призводить до підвищення рівня моря та низки інших проблем. Наприклад, чим менше крижаного покриву, тим менше сонячного світла відбивається назад у космос, а це означає, що підвищення температури ще більше прискорюється.