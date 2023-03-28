Проблема в тому, що наші способи вирощування їжі є вкрай неекологічними, призводячи до колосальних викидів парникових газів. Крім того, зростає потреба в сільськогосподарських землях, що призводить до зникнення лісів. Щоб покращити ситуацію вчені запропонували нову ідею, а точніше продукт, вирощування якого не лише прогодує мільйони, а й зможе затримувати тонни CO 2 з повітря.

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Що пропонують

На допомогу можуть прийти їстівні гриби, які здатні компенсувати втрату лісових земель. Нове дослідження показує, що ця багата на білок їжа здатна утримувати зайвий вуглець у ґрунтах при одночасному розширенні лісових плантацій.

Ми маємо дуже амбітні цілі щодо посадки дерев у Шотландії та у Великій Британії загалом. Ці дерева повинні десь рости, і це може бути коштом сільськогосподарських земель. Це дає нам можливість поєднати дерева та їстівні культури в одному просторі,

– каже Аластер Джамп, еколог рослин з Університету Стірлінга, який є співавтором нового дослідження разом з експертом з грибів Полом Томасом.

Хоча дієта, що складається лише з грибів, не є раціональною та апетитною, їстівні гриби багаті на клітковину, містять незамінні жирні кислоти й можуть замінити інші джерела білка, такі як яловичина, свинина та птиця, в раціоні людей, а отже зменшити споживання м'яса, виробництво якого продукує колосальні викиди метану. Метан, як відомо, чинить значно більшу дію на потепління, ніж вуглець.

У глобальному масштабі, враховуючи зусилля з посадки дерев за останнє десятиліття, дослідники підрахували, що вирощування їстівних грибів на існуючих лісових угіддях може збільшити виробництво харчів без вирубки лісів, одночасно забезпечуючи їжею мільйони людей щороку. Водночас ми отримаємо всі переваги, які приносять ліси, але без екологічного тягаря інтенсивного сільського господарства, такого як добрива, використання води або вирощування додаткових кормів. Звісно, якщо нові технології спільного вирощування грибів і саджанців будуть поширені.

Велика ідея полягає в тому, що їстівні гриби, такі як легко впізнаваний хрящ-молочник блакитний (Lactarius indigo), можна вирощувати серед дерев, які висаджуються в системі, подібній до саду, або для відновлення лісів відповідно до природоохоронних цілей. Гриби природно формують тісні зв'язки з деревами, обплітаючи коріння рослин, де вони обмінюються мінералами та поживними речовинами в обмін на вуглець. З розвитком дерев підземна грибна мережа також зростає, проростаючи грибами.

Гриби та вуглець

Добре відомо, що багато аспектів сільського господарства виділяють парникові гази: від оранки та обробки ґрунту, який, якщо його не порушувати, може утримувати вуглець, який рослини поглинали б та втягували у своє коріння, до виробництва добрив, які також виділяють закис азоту, коли їх вносять на посіви. Гриби можуть зберігати вуглець у ґрунтах протягом тривалого часу у величезній павутині ниток за умови, що ці ґрунти не перевертаються.

Верхні оцінки аналізу, який поєднує дані, зібрані з лісових ділянок, а також дані дистанційного зондування лісів, свідчать про те, що додавання грибів до лісів у північних умовах дозволить накопичувати 12,8 метричної тонни вуглецю щороку. Удвічі менше вуглецю можна було б зібрати з повітря, якби такий підхід був застосований у лісах помірного поясу. Однак ці дані неточні.