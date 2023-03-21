Цього разу мова не йде про серйозне наукове дослідження. Себастьян Детмерс, який очолює одну з великих платформ для підбору персоналу StepStone, написав статтю для Insider, де поділився власним баченням, сформованим на основі спостережень.

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Яка ситуація в світі

Детмерс стверджує, що все виглядає з точністю до навпаки – вже в найближчому майбутньому на нас очікує нестача людей, а це загрожує глобальним економічним хаосом.

Паралельно зі зростанням населення (нещодавно воно досягло 8 мільярдів) тривають і руйнівні процеси скорочення його чисельності, які дадуть про себе знати вже в найближчі чотири десятиліття. Це насамперед стосується процвітаючих країн з високим рівнем життя.

За словами Детмерса, успіхи в охороні здоров'я, фінансове благополуччя, високий рівень освіти й тривалість життя, що збільшилася, призвели до падіння народжуваності в розвинених країнах і пов'язаного з цим зростаючого дефіциту кваліфікованої робочої сили. Висновок простий: якщо нікому буде працювати, то вже зовсім скоро багатьом країнам доведеться забути про колишнє матеріальне благополуччя.

До речі, результати досліджень Фонду Білла та Мелінди Гейтс показали, що до кінця поточного століття працездатне населення Італії, Іспанії та Греції скоротитися на 50%, а Польщі, Португалії, Румунії, Японії та Китаю – майже на 75%.

Скорочення чисельності працездатного населення неминуче призведе до зниження ефективності економіки, незалежно від сфери діяльності – почне падати виробництво, скорочуватиметься бізнес, знижуватиметься загальне економічне зростання, а населення почне бідніти.

Врятувати ситуацію, на думку вченого, можуть передові технології та нові ідеї, зокрема, штучний інтелект і роботи, які здатні замінити людину в рутинних завданнях, що відкриє працівникам можливість здобути хорошу освіту і більш професійну підготовку.