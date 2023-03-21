Цього разу мова не йде про серйозне наукове дослідження. Себастьян Детмерс, який очолює одну з великих платформ для підбору персоналу StepStone, написав статтю для Insider, де поділився власним баченням, сформованим на основі спостережень.
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Яка ситуація в світі
Детмерс стверджує, що все виглядає з точністю до навпаки – вже в найближчому майбутньому на нас очікує нестача людей, а це загрожує глобальним економічним хаосом.
Паралельно зі зростанням населення (нещодавно воно досягло 8 мільярдів) тривають і руйнівні процеси скорочення його чисельності, які дадуть про себе знати вже в найближчі чотири десятиліття. Це насамперед стосується процвітаючих країн з високим рівнем життя.
За словами Детмерса, успіхи в охороні здоров'я, фінансове благополуччя, високий рівень освіти й тривалість життя, що збільшилася, призвели до падіння народжуваності в розвинених країнах і пов'язаного з цим зростаючого дефіциту кваліфікованої робочої сили. Висновок простий: якщо нікому буде працювати, то вже зовсім скоро багатьом країнам доведеться забути про колишнє матеріальне благополуччя.
Скорочення чисельності працездатного населення неминуче призведе до зниження ефективності економіки, незалежно від сфери діяльності – почне падати виробництво, скорочуватиметься бізнес, знижуватиметься загальне економічне зростання, а населення почне бідніти.
Врятувати ситуацію, на думку вченого, можуть передові технології та нові ідеї, зокрема, штучний інтелект і роботи, які здатні замінити людину в рутинних завданнях, що відкриє працівникам можливість здобути хорошу освіту і більш професійну підготовку.