На цих висотах майже завжди панують від'ємна температура, потужна сонячна радіація та найсильніші вітри. Подібні умови повинні вбити будь-яке життя, проте американські вчені знайшли тут напрочуд багато бактерій, що процвітають.

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Що відомо

Генетичний аналіз показав, що знайдені на Евересті Staphylococcus і Streptococcus родом з людського організму. Вони принесені сюди людьми через слину, піт і кашель мікроби виводяться з тіла й опиняються зовні. Спочатку ці бактерії були адаптовані для життя всередині теплих і вологих людських тіл, але цілком освоїлися з існуванням на охолоджених схилах гір, що піддаються постійним сильним вітрам.

Вчені зазначають, що зразки були взяті приблизно на відстані 170 метрів від місця, де сотні туристів щороку розбивають свої табори, перш ніж піднятися на вершину. Високі концентрації ультрафіолетового світла та низька температура в цьому місці зазвичай сприяють загибелі мікробів, однак виявляється, що деякі найсильніші все ж можуть процвітати у такому ворожому кліматі.

Найбільше увагу вчених привертає не наявність мікробів на Евересті, а той факт, що їх туди занесли люди. Це означає підвищені ризики під час освоєння нових територій, на кшталт островів і печер на Землі або невідомої місцевості на інших планетах. Якщо бактерії так легко виживають у крижаному пеклі Евересту, вони можуть забруднити будь-що, якщо там побуває хоча б одна людина.

Члени команди вже досліджували зразки ґрунту з таких місць, як Анди, Гімалаї та Антарктида, але кажуть, що це перший випадок, коли зразки, взяті на цій висоті, показали остаточні докази наявності мікроорганізмів, які пов'язані з людиною.