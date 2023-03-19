Відкриття альтернативних способів видобутку води дасть змогу підготуватися до несприятливих умов. Фахівці з ОАЕ знайшли новий метод отримання води з природних джерел: роси й туману.

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Як це працює

Під час досліджень команда вчених уперше змогла спостерігати процес спонтанної конденсації вологи з пари в рідку форму з подальшим рухом по поверхні органічного кристала. Як з'ясувалося, це відбувається через зміни ширини невеликих каналів, які з часом виникають на поверхні кристала.

Рух води твердими поверхнями – один із найфундаментальніших феноменів природи. Протягом тисячолітнього еволюційного процесу поверхні природних організмів набували оптимального вигляду для ефективного транспортування води заради підтримки життя. Деякі рослини роблять це, протидіючи силі тяжіння,

– кажуть дослідники з лабораторії Smart Materials Lab (SML) і Center for Smart Engineering Materials (CSEM) Нью-Йоркського університету Абу-Дабі (NYUAD).

Команда відкрила новий спосіб перенесення води через динамічну тверду поверхню, фундаментально новий принцип збору води. Він може послужити натхненням для технологій, що підвищують ефективність експериментальних систем збору вологи з повітря.

Дослідження ґрунтується на новому розумінні механізмів збору рідини на біологічних структурах та їхніх аналогах. Автори описали процес конденсації та руху води на поверхні кристалів гексахлорбензолу, сполуки, яку часто застосовують як фунгіцид. Завдяки сублімації поверхня мінералу має жорстку топографію з чіткими паралельними каналами. Ними під дією конденсованої пари можуть рухатися невеликі тверді частинки, наприклад, пил або метал.

Раніше такий самостійний рух води досягався або хімічною модифікацією поверхні, або точним нанесенням мікроканалів, або на поверхні біологічних систем, наприклад, рослин чи комах. Нове відкриття може призвести до появи технологій збору води з природних джерел – роси або туману – які зараз використовують тільки деякі рослини та тварини пустель.