Однією з найімовірніших хімічних речовин, що запустили життя, був простий пептид із двома атомами нікелю і каркасом з атомів азоту, який назвали Nickelback. Пептид – це складова частина білка, що складається з декількох елементарних будівельних блоків, амінокислот.

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Деталі дослідження

Десь між 3,5 і 3,8 мільярда років тому стався переломний момент, що дав поштовх переходу від пребіотичної хімії (молекул, що передували життю) до живих біологічних систем. Ми вважаємо, що ця зміна була спричинена кількома невеликими білками-попередниками, які виконували ключові етапи давньої метаболічної реакції. І ми думаємо, що знайшли один із цих пептидів-першопрохідців,

– каже один з авторів дослідження Вікас Нанда.

Вивчаючи всесвіт за допомогою телескопів і зондів у пошуках ознак життя, вчені шукають певні біосигнатури, що можуть бути провісниками життя. На думку дослідників, така хімічна речовина має бути досить простою, щоб її можна було спонтанно зібрати в "пребіотичний бульйон". Але при цьому достатньо хімічно активною, щоб мати можливість використовувати енергію з навколишнього середовища для запуску біохімічного процесу.

Автори роботи почали з вивчення наявних сучасних білків, пов'язаних із метаболічними процесами. Але ці білки надто складні, щоб з'явитися на ранньому етапі історії Землі, тож учені скоротили та спростили їх до базової структури. У результаті лабораторних експериментів з'ясувалося, що найкращим кандидатом є Nickelback. Пептид складається з 13 амінокислот і зв'язує два іони нікелю.

Нікель був поширеним металом у ранніх океанах. При зв'язуванні з пептидом атоми нікелю стають потужними каталізаторами, залучаючи додаткові протони й електрони та виробляючи газоподібний водень. Водню також було багато на молодій Землі, і він був би важливим джерелом енергії.