Ця теорія приєднується до безлічі інших, які вчені висувають у спробі розгадати таємницю походження Всесвіту. Однак навряд чи ми колись достеменно визначимо, що насправді сталося мільярди років тому.
Цікаво Вчені відкрили новий квантовий стан, який збільшує провідність матеріалу в мільярди разів
Що каже теорія
У стандартній космологічній картині ранній Всесвіт – дуже екзотичне місце. Найважливішою подією, що сталася в нашому космосі, була інфляція – надзвичайно швидке розширення Всесвіту незабаром після Великого вибуху. Коли інфляція закінчилася, екзотичні квантові поля, що спричинили цю подію, розпалися, перетворившись на потік частинок і випромінювання, які існують і сьогодні. Коли нашому Всесвіту було менше 20 хвилин, ці частинки почали збиратись у перші протони та нейтрони – це називається нуклеосинтезом Великого вибуху. Він вважається стовпом сучасної космології, оскільки розрахунки, що лежать у його основі, точно передбачають кількість водню та гелію в космосі.
Однак, попри успіх сучасної картини раннього Всесвіту, залишається чимало загадок. Наприклад, наука поки що не дуже розуміє темну матерію, таємничу і невидиму форму матерії, що займає більшу частину маси космосу. Традиційне уявлення полягає в тому, що який би процес не породив частинки та випромінювання, він також створив темну матерію. І після цього темна матерія просто залишилася навколо, ігноруючи все інше.
Але група дослідників запропонувала несподівану нову ідею. Вони стверджують, що епоха інфляції та нуклеосинтезу Великого Вибуху була не одна.
- Темна матерія могла розвиватися за абсолютно окремою траєкторією.
- У цьому сценарії, коли інфляція закінчилася, вона наповнила Всесвіт частинками та випромінюванням, але не темною матерією.
- Замість цього залишилося якесь квантове поле, яке не зникло.
- У міру того як Всесвіт розширювався й охолоджувався, це додаткове квантове поле зрештою трансформувалося, спричинивши утворення темної матерії.
- Перевага цього підходу полягає в тому, що він відокремлює еволюцію темної матерії від звичайної.
Він також відкриває можливості для вивчення багатого розмаїття теоретичних моделей темної матерії, тому що тепер, коли в неї є окрема еволюційна доріжка, її легше відстежувати в розрахунках, щоб побачити, як вона може співвіднестися зі спостереженнями. Наприклад, автори статті змогли визначити, що якщо так званий Темний Великий вибух і мав місце, то він повинен був статися, коли нашому Всесвіту було менше місяця.
Розрахунки також показали, що Темний Великий Вибух вивільнив унікальну сигнатуру сильних гравітаційних хвиль, які збереглися в сучасному Всесвіті. Поточні знання, наприклад, масиви синхронізації пульсарів, у змозі виявити ці гравітаційні хвилі, якщо вони існують.