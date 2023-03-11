Ця теорія приєднується до безлічі інших, які вчені висувають у спробі розгадати таємницю походження Всесвіту. Однак навряд чи ми колись достеменно визначимо, що насправді сталося мільярди років тому.

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Що каже теорія

У стандартній космологічній картині ранній Всесвіт – дуже екзотичне місце. Найважливішою подією, що сталася в нашому космосі, була інфляція – надзвичайно швидке розширення Всесвіту незабаром після Великого вибуху. Коли інфляція закінчилася, екзотичні квантові поля, що спричинили цю подію, розпалися, перетворившись на потік частинок і випромінювання, які існують і сьогодні. Коли нашому Всесвіту було менше 20 хвилин, ці частинки почали збиратись у перші протони та нейтрони – це називається нуклеосинтезом Великого вибуху. Він вважається стовпом сучасної космології, оскільки розрахунки, що лежать у його основі, точно передбачають кількість водню та гелію в космосі.

Однак, попри успіх сучасної картини раннього Всесвіту, залишається чимало загадок. Наприклад, наука поки що не дуже розуміє темну матерію, таємничу і невидиму форму матерії, що займає більшу частину маси космосу. Традиційне уявлення полягає в тому, що який би процес не породив частинки та випромінювання, він також створив темну матерію. І після цього темна матерія просто залишилася навколо, ігноруючи все інше.

Але група дослідників запропонувала несподівану нову ідею. Вони стверджують, що епоха інфляції та нуклеосинтезу Великого Вибуху була не одна.

Темна матерія могла розвиватися за абсолютно окремою траєкторією.

У цьому сценарії, коли інфляція закінчилася, вона наповнила Всесвіт частинками та випромінюванням, але не темною матерією.

Замість цього залишилося якесь квантове поле, яке не зникло.

У міру того як Всесвіт розширювався й охолоджувався, це додаткове квантове поле зрештою трансформувалося, спричинивши утворення темної матерії.

Перевага цього підходу полягає в тому, що він відокремлює еволюцію темної матерії від звичайної.

Він також відкриває можливості для вивчення багатого розмаїття теоретичних моделей темної матерії, тому що тепер, коли в неї є окрема еволюційна доріжка, її легше відстежувати в розрахунках, щоб побачити, як вона може співвіднестися зі спостереженнями. Наприклад, автори статті змогли визначити, що якщо так званий Темний Великий вибух і мав місце, то він повинен був статися, коли нашому Всесвіту було менше місяця.

Розрахунки також показали, що Темний Великий Вибух вивільнив унікальну сигнатуру сильних гравітаційних хвиль, які збереглися в сучасному Всесвіті. Поточні знання, наприклад, масиви синхронізації пульсарів, у змозі виявити ці гравітаційні хвилі, якщо вони існують.