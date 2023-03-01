Насправді дослідники змогли досягти своєї початкової цілі. Вони створили діелектрик, однак він, як виявилось, володіє прихованими властивостями, які й перетворюють його самого на надпровідник. Ба більше, відбувається це дуже швидко.

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Як це працює

Початковий матеріал під назвою Mn3Si2Te6 є сплавом кремнію, телуру і марганцю, який відлитий у восьмикутні комірки, розміщені у формі сот. Через це електрони переміщаються із зовнішнього боку цих осередків хаотичним чином, створюючи свого роду "затори", що заважає виникненню стабільної течії струму.

Але за появи магнітного поля ситуація змінюється на протилежну й електрони починають швидко та впорядковано рухатися в одному напрямку.

Працює це тільки в тому разі, якщо магнітне поле спрямоване строго перпендикулярно структурі матеріалу – будь-який інший кут подібного ефекту не створює.

Альтернативою магнітному полю може бути застосування електричного струму, однак у цьому випадку на зміну руху електронів потрібен значний час, до кількох хвилин.

Наявні теоретичні моделі не можуть пояснити цей феномен, тому вчені говорять про новий квантовий стан матерії.

Що відомо про Mn3Si2Te6