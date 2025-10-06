Україна наразі активно займається своєю оборонною промисловістю. Зокрема потенціал країни продовжує стрімко зростати.

Що розказав Зеленський про зброю?

Про це сказав Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі українського лідера.

Він зазначив, що достатньо навести одну цифру, щоб усе було зрозуміло. Річ у тім, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів.

Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів, – заявив Зеленський.

Згідно з його слів, попри удари, попри об’єктивну складність, попри всі можливі складнощі, українці створюють свій національний оборонний продукт. І це з урахування того, що зброя – це продукт технологічний і непростий у розробці, виробництві та впровадженні.

Важливо! Володимир Зеленський додав, що за частиною параметрів українська зброя вже випереджає багатьох інших у світі.

Він також розповів, що Україна змогла рекордно швидко та якісно налагодити виробництво вітчизняної артилерії. Плюс не варто забувати про виробництво снарядів: торік країна виготовила й поставила на фронт 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.

Також Зеленський назвав українські морські дрони глобальною оборонною сенсацією. Він підкреслив, о російський флот у Чорному морі вперше в історії був вигнаний у віддалені бухти.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський наголосив, що успішне застосування Україною саме морських дронів багато в чому змінило морські оборонні стратегії всіх провідних держав світу.

Що відомо про виробництво ОПК в Україні?

Наразі уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцеперебування та виробничі потужності. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, аби будь-хто не зміг отримати ці дані. Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану,

– написала Свириденко.

Зауважте! Вона підкреслила, що безпека оборонної індустрії – це ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним.

Що ще відомо про українську зброю?