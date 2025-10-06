Украина сейчас активно занимается своей оборонной промышленностью. В частности потенциал страны продолжает стремительно расти.

Что рассказал Зеленский об оружии?

Об этом сказал Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети украинского лидера.

Он отметил, что достаточно привести одну цифру, чтобы все было понятно. Дело в том, что с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз.

Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов, – заявил Зеленский.

Согласно его словам, несмотря на удары, несмотря на объективную сложность, несмотря на все возможные сложности, украинцы создают свой национальный оборонный продукт. И это с учетом того, что оружие – это продукт технологический и непростой в разработке, производстве и внедрении.

Важно! Владимир Зеленский добавил, что по части параметров украинское оружие уже опережает многих других в мире.

Он также рассказал, что Украина смогла рекордно быстро и качественно наладить производство отечественной артиллерии. Плюс не стоит забывать о производстве снарядов: в прошлом году страна изготовила и поставила на фронт 2,4 миллиона минометных и артиллерийских боеприпасов различного калибра.

Также Зеленский назвал украинские морские дроны глобальной оборонной сенсацией. Он подчеркнул, о российский флот в Черном море впервые в истории был изгнан в отдаленные бухты.

Обратите внимание! Владимир Зеленский отметил, что успешное применение Украиной именно морских дронов во многом изменило морские оборонные стратегии всех ведущих государств мира.

Что известно о производстве ОПК в Украине?

Сейчас правительство приняло решение ограничить доступ к данным о предприятиях ОПК из публичных реестров, в частности об их местонахождении и производственных мощностях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Сокрытие данных произойдет именно из публичных агрегаторов, чтобы любой не смог получить эти данные. Заложили предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и именно на время действия военного положения,

– написала Свириденко.

Заметьте! Она подчеркнула, что безопасность оборонной индустрии – это ключевое условие, чтобы масштабировать производство, внедрять инновации и еще эффективнее обеспечивать нашу армию всем необходимым.

Что еще известно об украинском оружии?