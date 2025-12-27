Борги в платіжках беруться нізвідки: як квитанції рятують від переплат

Навіть якщо ви завжди своєчасно сплачуєте комуналку, це не гарантує спокою у майбутньому. Саме тому юристи радять зберігати всі квитанції, адже вони можуть захистити вас від фальшивих боргів та непотрібних судових суперечок.

Кому і для чого слід зберігати комунальні квитанції?

Щоб захистити себе від несподіваних "боргів" та судових суперечок, юристи радять зберігати квитанції за електроенергію, газ, воду та інші комунальні послуги щонайменше п’ять років, пише 24 Канал із посиланням на БФ "Фонд милосердя і здоров’я".

Цікаво Чи зростуть тарифи на воду в Україні: уряд оприлюднив нове рішення

Це не формальність: платіжні документи підтверджують факт сплати та допомагають відстояти свою правоту у випадку помилок або спорів із постачальниками.

Важливо! Навіть при регулярній і своєчасній оплаті можуть виникати технічні помилки в системах постачальників. Втрата або відсутність квитанції може призвести до несправжніх нарахувань.

Це особливо актуально для тих, хто одночасно отримує соціальні виплати або пільги через Пенсійний фонд України. Адже ПФУ враховує дані про сімейний дохід і статус домогосподарства при призначенні житлових субсидій чи пільг на оплату комунальних послуг.

Відповідно, заборгованість за послуги може вплинути на право на такі соціальні виплати.

Чи мають юридичну силу електронні квитанції?

Хоча українське законодавство не містить чітких строків для зберігання квитанцій, фахівці радять тримати їх мінімум 3 роки, а оптимально цілих 5 років, особливо якщо мова йде про довгострокові договори або потенційні перерахунки.

Довідково: Саме в цей період постачальники частіше звертають увагу на спірні випадки, тому саме підкріплені документами сплати аргументи працюють найкраще.

Електронні квитанції, отримані через банки або онлайн-сервіси, теж мають юридичну силу. Важливо, щоб у документі були зазначені дата операції, сума, реквізити одержувача та підтвердження банку.

Якщо ж квитанція роздрукована без печатки, краще отримати офіційне підтвердження від банку або виписку за потрібний період із підписом і штампом.

Що ще варто знати про заборгованість за комунальні послуги?