Потрійний стаж для призначення пенсії: хто може його отримати

В Україні для призначення пенсії важливе значення має розмір страхового стажу, який щороку зростає. Однак деякі українці маються право на зарахування стажу у потрійному розмірі.

Хто має право на потрійний стаж

Учасники бойових дій в Україні мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків, за наявності 25 років стажу, і 50 років для жінок зі стажем від 20 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Військовослужбовці, які несуть службу у зоні бойових дій, мають право на зарахування страхового стажу у співвідношенні 1:3. Тобто їм зарахується потрійний стаж – 1 місяць за три.

Потрійне нарахування стажу застосовується, якщо військовий служить у зоні бойових дій щонайменше місяць. Крайня межа не встановлена, тому всю службу в умовах підвищеного ризику порахують для призначення пенсії за формулою 1:3.

Важливо! Розмір пенсії учасника бойових дій залежатиме від тривалості страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Як зараховують потрійний стаж

Для оформлення пенсії із зарахуванням потрійного стажу учаснику бойових дій потрібно подати оригінали документів до Пенсійного фонду:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення учасника бойових дій;

довідку про службу у зоні бойових дій;

трудову книжку або документи про стаж (документи про проходження військової служби);

довідки про заробітну плату чи грошове забезпечення (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);

фото для отримання пенсійного посвідчення.

Заяву про призначення пенсії учаснику бойових дій можна подати особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або за допомогою вебпорталу ПФУ.

Варто знати! Потрійний розмір страхового стажу також зараховується під час призначення пенсії депортованим особам, якщо вони перебували на спецпоселенні, за час роботи.