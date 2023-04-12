Поліцейським в тилу можуть повернути 30 тисяч доплати: чому це викликало шквал критики

Наприкінці січня Міноборони змінили порядок нарахування заробітних плат військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам, забравши 30 000 додаткової винагороди у тих, хто знаходиться поза зоною ведення бойових дій.

Таке рішення викликало значне обурення у суспільстві, адже українські захисники мають отримувати достойну компенсацію за свою героїчну боротьбу з ворогом.

Цікаво Зеленський підписав законопроєкт про рекордне збільшення бюджету

Тому було зареєстровано одразу декілька петицій до Президента з проханням повернути виплати військовослужбовцям, які набрали необхідну кількість голосів у короткі строки. Також у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт № 9071, яким пропонується встановити додаткові виплати військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам на весь період дії воєнного стану.

10 квітня Верховна Рада ухвалила закон № 8312 з поправкою про повернення 30 000 доплат військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам в незалежності від району проходження служби та покладених завдань.

Враховуючи складу економічну ситуацію, в якій знаходиться країна, може не знайтися стільки коштів, щоб забезпечити виплати не лише військовим та поліцейським та рятувальникам, які проходять службу у зоні бойових дій, а й тим захисникам, які знаходяться у тилу.

З економічної точки зору держава може профінансувати все що завгодно. Питання в наслідках. Взяти і надрукувати 180 мільярдів не складно, але наслідки цього будуть не дуже добрими для всіх громадян України. Ціна кожного популістичного рішення – це додаткова інфляція та негативні для економіки наслідки,

– сказав у коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман.

У разі ж якщо після підписання закону Президентом коштів не вистачить на всіх, виплати не отримає ніхто, каже юрист Олександр Золотухін.

Якщо не буде вистачати додаткових коштів на всіх, то їх не будуть виплачувати нікому і надалі це тільки потягне за собою нескінченні судові процеси,

– зазначає юрист.

Тому чимало громадських організацій та експертних об'єднань закликають Володимира Зеленського накласти вето на закон № 8312, а натомість доопрацювати профільний закон, який допоможе зробити державу більш обороноздатною.

Видатки на оборону збільшують

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537 мільярдів гривень. Більшість коштів піде на оборонні потреби.

За словами нардепки Роксолани Підласи, видатки на оборону цьогоріч складатимуть таку ж суму, яку вдалось акумулювати для потреб війни минулого року – 1,6 трильйона гривень. При цьому збільшити їх буде складно.

Нагадаємо, повернення надбавок військовим можуть заблокувати. До Ради внесли блокуючу постанову щодо законопроєкту № 8312. Проте найближчим часом її не розглянуть через плотний графік засідань Ради.