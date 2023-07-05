Винагороду усім військовим по 30 тисяч не повернули: чому МВФ проти

В Україні в цілому прийняли закон про доплати військовим. Втім повернення усім захисникам по 30 тисяч винагороди не відбулося. Однією із причин могла стати незгода МВФ.

МВФ хоче знати звідки Україна братиме додаткові кошти

Ще раніше Андрій Пишний, голова Нацбанку, заявив, що повернення усім військовим по 30 тисяч винагороди не допомагає Україні у перемовинах з МВФ.

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Як розповів 24 Каналу економічний експерт Олег Гетман, МВФ цікавить єдиний момент – як Україна збалансує бюджет.

Коли у бюджеті з урахуванням усіх допомог, наприклад, є 3 трильйони гривень. І, відповідно, держава витрачає усі ці кошти, то згодом у МВФ виникає питання: де ви візьмете ще 150 мільярдів, які потрібно на реалізацію поправки про 30 тисяч доплат усім військовим? Зазвичай, відповіді немає.

Експерт додає, що на відмінно від популістичної правки, яка завдавала шалених витрат бюджету (йдеться про повернення усім військовим додаткових винагород у розмірі 30 тисяч гривень – 24 Канал), теперішній ухвалений законопроєкт №9342 про доплати напрацьований вже спільно з Мінфіном, Міноборони, комісією КМДА з питань податкової та фінансової політики тощо.

Олег Гетман Економічний експерт Відтак цей закон став спільним комплексним рішенням, який не дає таких шалених витрат, як було у попередній правці. Таким чином значних ризиків для українського бюджету також немає. А відтак ухвалений законопроєкт ніяк не повпливає на співпрацю з МВФ, бо кошти додатково не друкувалися та не запозичувалися.

Крім того, повернення акцизу та ПДВ 20% на пальне дають додаткові десятки мільярдів гривень у бюджет країни. Також почався рух по дефінізації товарів, а це ще декілька десятків мільярдів гривень. Отже, додаткові ресурси будуть в межах 30 – 50 мільярдів гривень.

Новий закон про доплати військовим: про що у ньому йдеться

У законопроєкті ухвалили такі доплати військовим:

Від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання;

20 100 гривень військовим, які у звʼязку із пораненням визнані обмежено придатними та зараховані у розпорядження відповідного командира;

6 000 гривень для строковиків;

2 350 гривень для курсантів;

від 15 000 до 30 000 гривень для інструкторів у військових частинах.

Повернути 30 тисяч доплати для усіх військових, а не лише тих, які виконують бойові (спеціальні) завдання, не вдалося.

Якби додаткові винагороди повернули усім захисникам, то Україні довелося б залучати ще десь 170 мільярдів гривень щороку. У державному бюджеті таких коштів немає, міжнародні партнери категорично проти фінансування сектору безпеки й оборони.