МВФ хоче знати звідки Україна братиме додаткові кошти
Ще раніше Андрій Пишний, голова Нацбанку, заявив, що повернення усім військовим по 30 тисяч винагороди не допомагає Україні у перемовинах з МВФ.
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Як розповів 24 Каналу економічний експерт Олег Гетман, МВФ цікавить єдиний момент – як Україна збалансує бюджет.
Експерт додає, що на відмінно від популістичної правки, яка завдавала шалених витрат бюджету (йдеться про повернення усім військовим додаткових винагород у розмірі 30 тисяч гривень – 24 Канал), теперішній ухвалений законопроєкт №9342 про доплати напрацьований вже спільно з Мінфіном, Міноборони, комісією КМДА з питань податкової та фінансової політики тощо.
Відтак цей закон став спільним комплексним рішенням, який не дає таких шалених витрат, як було у попередній правці. Таким чином значних ризиків для українського бюджету також немає. А відтак ухвалений законопроєкт ніяк не повпливає на співпрацю з МВФ, бо кошти додатково не друкувалися та не запозичувалися.
Крім того, повернення акцизу та ПДВ 20% на пальне дають додаткові десятки мільярдів гривень у бюджет країни. Також почався рух по дефінізації товарів, а це ще декілька десятків мільярдів гривень. Отже, додаткові ресурси будуть в межах 30 – 50 мільярдів гривень.
Новий закон про доплати військовим: про що у ньому йдеться
У законопроєкті ухвалили такі доплати військовим:
- Від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання;
- 20 100 гривень військовим, які у звʼязку із пораненням визнані обмежено придатними та зараховані у розпорядження відповідного командира;
- 6 000 гривень для строковиків;
- 2 350 гривень для курсантів;
- від 15 000 до 30 000 гривень для інструкторів у військових частинах.
Якби додаткові винагороди повернули усім захисникам, то Україні довелося б залучати ще десь 170 мільярдів гривень щороку. У державному бюджеті таких коштів немає, міжнародні партнери категорично проти фінансування сектору безпеки й оборони.