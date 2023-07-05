МВФ хочет знать, откуда Украина будет брать дополнительные средства

Еще раньше Андрей Пышный, глава Нацбанка, заявил, что возвращение всем военным по 30 тысяч вознаграждения не помогает Украине в переговорах с МВФ.

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Как рассказал 24 Каналу эксперт Олег Гетман, МВФ интересует единственный момент – как Украина сбалансирует бюджет.

Обратите внимание! Когда в бюджете с учетом всех пособий, например, есть 3 триллиона гривен. И, соответственно, государство тратит все эти средства, потом в МВФ возникает вопрос: где вы возьмете еще 150 миллиардов, которые нужно на реализацию поправки о 30 тысячах доплат всем военным? Как правило, ответа нет.

Эксперт добавляет, что в отличие от популистической правки, которая наносила сумасшедшие расходы бюджета (речь идет о возврате всем военным дополнительных вознаграждений в размере 30 тысяч гривен – 24 Канал), нынешний принятый законопроект №9342 о доплатах наработан уже совместно с Минфином, Минобороны, комиссией по вопросам налоговой и финансовой политики.

Олег Гетман Экономический эксперт Следовательно, этот закон стал общим комплексным решением, которое не дает таких безумных расходов, как было в предыдущей правке. Таким образом, значительных рисков для украинского бюджета также нет. Следовательно, принятый законопроект никак не повлияет на сотрудничество с МВФ, потому что средства дополнительно не печатались и не заимствовались.

Кроме того, возврат акциза и НДС 20% на горючее дают дополнительные десятки миллиардов гривен в бюджет страны. Также началось движение по дефинизации товаров, а это еще несколько десятков миллиардов гривен. Следовательно, дополнительные ресурсы будут в пределах 30-50 миллиардов гривен.

Новый закон о доплатах военным: о чем в нем идет речь

В законопроекте приняли следующие доплаты военным:

От 30 000 до 100 000 гривен для военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания;

Важно! Вернуть 30 тысяч доплат для всех военных, а не только тех, которые выполняют боевые (специальные) задачи, не удалось.

20 100 гривен военным, которые в связи с ранением признаны ограниченно пригодными и зачислены в распоряжение соответствующего командира;

6000 гривен для срочников;

2350 гривен для курсантов;

от 15000 до 30000 гривен для инструкторов в воинских частях.

Если бы дополнительные вознаграждения вернули всем защитникам, Украине пришлось бы привлекать еще где-то 170 миллиардов гривен ежегодно. В государственном бюджете таких средств нет, международные партнеры категорически против финансирования сектора безопасности и обороны.