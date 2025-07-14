Повірка газового лічильника: коли і як проводити, щоб не переплачувати гроші

В Україні всі споживачі газу зобов'язані регулярно проводити повірку лічильників. Від цього залежать нарахування за спожите блакитне паливо.

Коли потрібно повіряти лічильник газу?

Періодичність повірки лічильника газу залежить від типу приладу обліку, який встановлений у квартирі чи будинку споживача, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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На періодичність повірки газового лічильника впливає клас його точності:

лічильник класу точності 1 необхідно повіряти кожні 2 роки;

лічильник класу точності 1,5 – кожні 8 років.

Втім є випадки, коли повірку приладу необхідно провести позачергово:

коли виникають сумніви щодо правильності показань лічильника;

якщо прилад довгий час не використовувався;

або повірочне тавро зазнало пошкодження.

Важливо! Якщо з вини споживача повірка лічильника не була проведена вчасно, постачальник може відмовитися приймати його показники. Тоді нарахування за газ проводитимуть за нормативами, які можуть бути вищими за фактичне споживання.

Хто може не робити повірку лічильника?

Наразі в Україні деякі категорії громадян можуть тимчасово не проходити обов'язкову повірку газових лічильників. Згідно з постановою Кабміну № 440 від 7 квітня 2023 року, це дозволяється:

жителям тимчасово окупованих територій (однак вони повинні перевірити лічильники протягом 3 місяців після закінчення воєнного стану);

українцям, які живуть у зоні активних бойових дій (їм необхідно пройти повірку протягом 6 місяців після завершення воєнного стану).

Як проводиться повірка лічильника газу?

Повірку побутових лічильників газу здійснює оператор газорозподільних мереж у регіоні споживача, тобто облгаз. Це відбувається у такий спосіб:

Представник облгазу складає акт про демонтаж лічильника.

Потім він проводить його обстеження.

Далі фахівець знімає прилад для проведення повірки.

Після повірки встановлює його на місце.

Варто знати! Періодична повірка лічильників газу, включаючи демонтаж, транспортування, перевірка та монтаж, проводиться за рахунок оператора ГРМ, тобто є безкоштовною для споживача.