Повірка лічильників: чи обовʼязково її проводити

Раніше повірка лічильника була обов'язковою. Однак, на початку воєнного стану цю процедуру скасували і лише зараз вирішили частково повернути.

Чи треба проводити повірку зараз

Влітку уряд поновив обов'язкову повірку лічильників. Починаючи з червня 2023 року, громадяни, у яких настав термін виконання цієї процедури, мають здійснити її протягом трьох місяців після закінчення прийдешнього опалювального сезону.

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Завдяки повірці лічильників, ви будете значно менше платити за комуналку. Згідно з постановою, якщо процедура не відбувається вчасно, обсяг спожитої сировини вираховується за нормами споживання.

Як відбувається повірка

Переважно ця процедура займає до 5 днів. Пристрій обов'язково знімається і завіряється спеціалістами.

Після монтажу потрібно обов'язково запломбувати лічильник. Ця процедура завіряється за допомогою документів, один екземпляр акту зберігається у вас, інший у регулятора Кому не потрібно проходити повірку: Громадянам, що проживають на тимчасово окупованій території. Повірка може не відбуватися до кінця воєнного стану і через 3 місяці після.

Особам, які проживають на території активних бойових дій. Процедуру можна відкласти до закінчення воєнного стану і протягом 6 місяців після. Газові та електролічильники обслуговуються за кошти постачальника. А от з водомірами ситуація складніша. Зараз тарифи на воду не містять включену у вартість ціну такого роду процедур. Тому повірку водоміра оплачує споживач. Виключення складає ситуація, коли співвласники багатоквартирного будинку не підписують індивідуальні договори, а вносять кошти за абонентське обслуговування. Тоді ці гроші покривають повірку.

Демонтаж та подальший монтаж мають відбуватися, виключно, у присутності споживача. Спеціаліст має скласти відповідний акт про виконання цих процедур.