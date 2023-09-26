Повірка лічильників: чи обовʼязково її проводити
Джерело:Кабмін
Раніше повірка лічильника була обов'язковою. Однак, на початку воєнного стану цю процедуру скасували і лише зараз вирішили частково повернути.
Чи треба проводити повірку зараз
Влітку уряд поновив обов'язкову повірку лічильників. Починаючи з червня 2023 року, громадяни, у яких настав термін виконання цієї процедури, мають здійснити її протягом трьох місяців після закінчення прийдешнього опалювального сезону.
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Завдяки повірці лічильників, ви будете значно менше платити за комуналку. Згідно з постановою, якщо процедура не відбувається вчасно, обсяг спожитої сировини вираховується за нормами споживання.
Як відбувається повірка
Після монтажу потрібно обов'язково запломбувати лічильник. Ця процедура завіряється за допомогою документів, один екземпляр акту зберігається у вас, інший у регулятора
Кому не потрібно проходити повірку:
- Громадянам, що проживають на тимчасово окупованій території. Повірка може не відбуватися до кінця воєнного стану і через 3 місяці після.
- Особам, які проживають на території активних бойових дій. Процедуру можна відкласти до закінчення воєнного стану і протягом 6 місяців після.
Газові та електролічильники обслуговуються за кошти постачальника. А от з водомірами ситуація складніша. Зараз тарифи на воду не містять включену у вартість ціну такого роду процедур. Тому повірку водоміра оплачує споживач.
Виключення складає ситуація, коли співвласники багатоквартирного будинку не підписують індивідуальні договори, а вносять кошти за абонентське обслуговування. Тоді ці гроші покривають повірку.