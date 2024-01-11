Нюанси, які потрібно знати: вимоги стосовно повірки лічильників газу

Час від часу лічильники спожитого для побутових потреб газу підлягають повірці. Українці мають знати про деякі деталі.

Що треба знати про повірку лічильників

Повірка лічильників газу регулюється статтею 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

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Закон висуває наступні вимоги до повірки:

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки.

Міжповірочні інтервали для лічильників газу та пристроїв перетворення об’єму класу 1,0 установлено 2 роки; класу 1,5 – 8 років.

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з газопостачання.

Обов’язком споживача є забезпечення доступу представникам оператора мереж.

Зняття лічильника на періодичну повірку здійснюється у присутності споживача.

У разі пропущення терміну періодичної повірки лічильника газу з вини оператора газорозподільних мереж, об’єм спожитого природного газу визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущений термін повірки.

На період зняття лічильника газу оператор встановлює лічильники газу з обмінного фонду.

Після встановлення повіреного лічильника здійснюється пломбування.

Як проходить повірка лічильника

Процедура повірки лічильника може тривати до 5 днів. При цьому пристрій обов'язково знімається і завіряється спеціалістами.

Монтаж та демонтаж має відбуватися за присутності споживача.

В кінці лічильник пломбують й складається відповідний акт у двох екземплярах, один з яких віддають споживачу.

Якщо особа не пам’ятає, коли востаннє була здійснена повірка, спеціалісти відділів самі сконтактують зі нею та попередять про повірку.