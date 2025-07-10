Як часто треба робити повірку лічильників води та для чого це необхідно

Українцям слід виконувати регулярно повірку лічильників води. Однак далеко не всі знайомі з нюансами даної процедури.

Чому роблять повірку лічильників

Для того, аби упевнитися, що лічильник забезпечує необхідну точність показів, спеціально уповноважені органи повинні з певною періодичністю перевіряють його і порівнювати дані з показниками еталонних приладів, пише 24 Канал з посиланням на ДП "Львівстандартметрологія".

Читайте також Борги за комуналку накопичилися: як і коли їх можна списати

Українцям пояснили, що лічильник води – це складний вимірювальний пристрій. З часом він зношується та зазнає впливу з боку зовнішніх факторі, які змінюють його метрологічні характеристики, внаслідок чого прилад спотворює дійсні покази витрат води.

Як свідчить досвід, з часом точність вимірювань знижується та збільшується похибка внаслідок чого, наприклад, досить часто страждають мешканці багатоквартирних будинків, які не мають квартирних лічильників,

– пояснили на сайті.

Оскільки, різниця між сумою показів квартирних лічильників води та загальнобудинкових приладів збільшується, то саме їм доводиться оплачувати цю різницю.

Важливо! Тобто якщо квартирні прилади обліку починають показувати меншу витрату води, ніж насправді, то втрати покривають мешканці будинку, які не мають лічильників.

Як часто слід перевіряти лічильники

Згідно з ЗУ "Про метрологію та метрологічну діяльність", всі лічильники підлягають обов'язковій повірці, під час якої встановлюється придатність приладу до застосування на підставі результатів його перевірки. Якщо метрологічні характеристики не виходять за допустимі межі, лічильник визнається придатним.

Повірка більшості вимірювальних приладів, що застосовуються в Україні, повинна проводитися один раз на 3 або 4 роки. Зокрема у кожного приладу є паспорт, де вказано термін повірки та міжповірочний інтервал.

Якщо лічильник вчасно не повірений, його покази вважаються недійсними, і нарахування, у такому випадку, будуть здійснюватись за методом, який застосовується для квартир без індивідуальних засобів обліку води. Тобто на основі загальнобудинкових приладів або за нормами.

Зверніть увагу! Повірку приладів обліку здійснюють державні підприємства-метрологічні центри, які уповноважено на проведення повірки згідно із законодавством.