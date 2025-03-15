Позапланові перевірки газових лічильників: кого вони торкнуться

Періодична повірка лічильників – обов’язкова процедура для всіх користувачів. Деяким споживачам газу в Україні слід негайно звернутися до газової служби, щоб уникнути зайвих витрат на оплату.

Коли треба проводити повірку

Якщо повірку не провести вчасно, розрахунки за газ можуть здійснюватися не за фактичним споживанням, а за нормативами, що часто значно дорожче, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Якщо лічильник не пройде вчасну перевірку, його показання можуть не враховуватися, адже в такому випадку газовики не можуть гарантувати точність обліку. Через це в платіжках приходять суми згідно з нормативом по тарифу на газ.

Регулярність повірки лічильників газу залежить від їхнього класу точності:

для приладів з класом точності 1 перевірку потрібно проводити раз на два роки;

для лічильників класу 1,5 – раз на вісім років.

Позапланові повірки – коли їх проводити

Окрім планових повірок, деякі споживачі повинні пройти позачергову перевірку. Вона необхідна у таких випадках:

якщо виникли сумніви в достовірності показань приладу;

якщо пошкоджено повірочне тавро;

якщо лічильник тривалий час не використовувався.

Варто також нагадати, що відповідно до постанови Кабміну № 440 від 7 квітня 2023 року, під час дії воєнного стану повірка лічильників є необов’язковою для: