НПЗ "Лукойла" у Волгограді зупинив одну з 2 установок гідроочищення після пожежі, – Reuters

У Волгограді на нафтопереробному заводі "Лукойл" вночі 15 січня спалахнула пожежа. Внаслідок займання підприємству довелося зупинити роботу однієї з 2 установок гідроочищення дизпалива.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Reuters. Цю інформацію виданню надали джерела обізнані з ситуацією.

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Що відомо про наслідки пожежі на НПЗ "Лукойла" у Волгограді

Один зі співрозмовників агентства уточнив, що пожежа на нафтопереробному заводі сталася на установці №18, одній з двох установок гідроочищення дизельного палива. Її добова продуктивність становить 9 500 метричних тонн.

За словами іншого джерела, пожежа на заводі згашена, але поки незрозуміло, скільки часу потрібно на ремонт установки.

У "Лукойлі" на запит про коментар від журналістів нічого не відповіли.

До слова, російські ЗМІ 15 січня писали, що пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі "Лукойла", що в Червоноармійському районі Волгограда. Очевидці зазначали, що чули до займання звук вибуху.

Оперативні служби підтвердили пожежу на об'єкті, зазначивши, що на заводі зайнялася установка № 18 та два теплообмінники. Водночас росіяни запевняли, що загоряння сталося через "внутрішні причини".