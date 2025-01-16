Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Reuters. Эту информацию изданию предоставили источники, знакомые с ситуацией.

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Что известно о последствиях пожара на НПЗ "Лукойла" в Волгограде

Один из собеседников агентства уточнил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел на установке №18, одной из двух установок гидроочистки дизельного топлива. Ее суточная производительность составляет 9 500 метрических тонн.

По словам другого источника, пожар на заводе потушен, но пока непонятно, сколько времени нужно на ремонт установки.

В "Лукойле" на запрос о комментарии от журналистов ничего не ответили.

К слову, российские СМИ 15 января писали, что пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", что в Красноармейском районе Волгограда. Очевидцы отмечали, что слышали до возгорания звук взрыва.

Оперативные службы подтвердили пожар на объекте, отметив, что на заводе занялась установка № 18 и два теплообменника. В то же время россияне уверяли, что возгорание произошло из-за "внутренних причин".