Пенсія чи зарплата: що вигідніше отримувати українцям після 60 років

Вихід на заслужений відпочинок зовсім не означає обов'язкову відмову від кар'єри. Проте фінансові наслідки такого рішення можуть стати справжньою несподіванкою для багатьох громадян.

Чи потрібно обирати пенсіонерам між зарплатою та пенсією

Насправді українцям не потрібно обирати між двома джерелами доходу, адже закон дозволяє одночасно ходити на роботу та отримувати законні виплати. Винятком є лише ті громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок за вислугою років, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Якщо людина пенсійного віку продовжує працювати офіційно, її зарплата підлягає стандартному оподаткуванню: з доходу вираховують 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

Водночас роботодавець зобов'язаний сплачувати за такого працівника єдиний соціальний внесок (ЄСВ), ставка якого становить 22% від мінімальної зарплати.

Варто пам'ятати! Мінімальна зарплата в Україні зараз становить 8 000 гривень, тоді як середня пенсія ледь перевищує 6 400 гривень. Тому поєднання обох виплат є найбільш фінансово вигідним рішенням.

Як працює перерахунок виплат кожні два роки

Держава заохочує пенсіонерів залишатися на ринку праці. Через кожні 24 місяці роботи після призначення пенсії таким громадянам проводять автоматичний перерахунок. Фахівці враховують набутий свіжий страховий стаж, а в деяких випадках – і розмір нової заробітної плати. При цьому сама пенсія виплачується у повному обсязі, без жодних урізань через наявність зарплати.

Однак попри очевидну вигоду від подвійного доходу, система має кілька суттєвих недоліків, про які ми писали раніше. На практиці дворічний перерахунок часто приносить мізерну надбавку в межах 200-300 гривень. Крім того, для працюючих осіб заморожуються соціальні стандарти: доплату за понаднормовий стаж рахують за застарілим прожитковим мінімумом 2015 року, який становить 1 074 гривні.

Лише після офіційного звільнення цей показник "розморозять" до актуальних 2 595 гривень.