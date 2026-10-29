Перерахунок пенсії розчаровує: до чого слід підготуватись працюючим пенсіонерам

Чому перерахунок виплат не виправдовує очікувань

Чинне законодавство дозволяє працюючим пенсіонерам кожні два роки оновлювати розмір своїх виплат з урахуванням додаткового стажу, а іноді й зарплати.

Adv

популярні відео

Проте на практиці після таких перерахунків загальний розмір пенсії зростає в середньому лише на 200 – 300 гривень, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Ще один удар по гаманцю працюючих пенсіонерів – це заморожені соціальні стандарти. Доплату за понаднормовий стаж (понад 30 років для жінок) для тих, хто працює, рахують за застарілим прожитковим мінімумом 2015 року, який становить 1074 гривні.

Лише після офіційного звільнення з роботи цей показник "розморозять" і приведуть до сучасного рівня у 2595 гривень. Тоді доплата за стаж автоматично збільшиться більш ніж удвічі.

Як працює формула перерахунку

Уявімо пенсіонерку, яка має понад 40 років страхового стажу, продовжує працювати та отримує офіційну зарплату понад 27 тисяч гривень. Попри це, її пенсія становить трохи більш як 5,2 тисячі гривень, тобто залишається нижчою за середній показник по Україні. Водночас щомісячні відрахування ЄСВ із її зарплати перевищують 6 тисяч гривень.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Причина полягає в особливостях пенсійної формули: розмір виплати залежить не лише від поточної зарплати, а й від індивідуального коефіцієнта заробітку та тривалості страхового стажу.

Тому навіть за високої офіційної зарплати додаткові роки роботи не обов’язково забезпечують суттєве підвищення. Наприклад, якщо за розрахункової зарплатної бази близько 11,8 тисячі гривень коефіцієнт стажу зросте з 43% до 45%, основний розмір пенсії збільшиться орієнтовно на 236 гривень.

Що ще відомо про пенсії в Україні

Варто нагадати, що масштабної індексації пенсій у 2026 році не передбачається, а наступний масовий перерахунок очікується лише навесні 2027 року.

Як вже повідомлялося, українці зі значним понаднормовим стажем можуть збільшити свій дохід, адже за кожен додатковий рік офіційної роботи понад норму держава додає 1% від прожиткового мінімуму.

Крім того, для людей старшого віку діє автоматична програма підтримки. Щойно людині виповнюється 70 років, її гаманець щомісяця поповнюється на 300 гривень, пенсіонери від 75 до 79 років отримують 456 гривень, а довгожителі від 80 років – 570 гривень надбавки.