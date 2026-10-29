Перерасчет пенсии разочаровывает: к чему следует подготовиться работающим пенсионерам

Почему перерасчет выплат не оправдывает ожиданий

Действующее законодательство позволяет работающим пенсионерам каждые два года обновлять размер своих выплат с учетом дополнительного стажа, а иногда и зарплаты.

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Однако на практике после таких перерасчетов общий размер пенсии увеличивается в среднем лишь на 200–300 гривен, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Еще один удар по кошельку работающих пенсионеров – это замороженные социальные стандарты. Доплату за сверхнормативный стаж (свыше 30 лет для женщин) для тех, кто работает, рассчитывают по устаревшему прожиточному минимуму 2015 года, который составляет 1074 гривны.

Только после официального увольнения с работы этот показатель "разморозят" и приведут к современному уровню в 2595 гривен. Тогда доплата за стаж автоматически увеличится более чем вдвое.

Как работает формула перерасчета

Представим пенсионерку, у которой более 40 лет страхового стажа, которая продолжает работать и получает официальную зарплату свыше 27 тысяч гривен. Несмотря на это, ее пенсия составляет чуть более 5,2 тысячи гривен, то есть остается ниже среднего показателя по Украине. В то же время ежемесячные отчисления ЕСВ с ее зарплаты превышают 6 тысяч гривен.

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Причина кроется в особенностях пенсионной формулы: размер выплаты зависит не только от текущей зарплаты, но и от индивидуального коэффициента заработка и продолжительности страхового стажа.

Поэтому даже при высокой официальной зарплате дополнительные годы работы не обязательно обеспечивают существенное повышение. Например, если при расчетной зарплатной базе около 11,8 тысячи гривен коэффициент стажа вырастет с 43% до 45%, основной размер пенсии увеличится примерно на 236 гривен.

Что еще известно о пенсиях в Украине

Стоит напомнить, что масштабной индексации пенсий в 2026 году не предусмотрено, а следующий массовый перерасчет ожидается только весной 2027 года.

Как уже сообщалось, украинцы со значительным сверхнормативным стажем могут увеличить свой доход, ведь за каждый дополнительный год официальной работы сверх нормы государство добавляет 1% от прожиточного минимума.

Кроме того, для людей старшего возраста действует автоматическая программа поддержки. Как только человеку исполняется 70 лет, его кошелек ежемесячно пополняется на 300 гривен, пенсионеры от 75 до 79 лет получают 456 гривен, а долгожители от 80 лет – 570 гривен надбавки.