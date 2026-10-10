Что меняется после трудоустройства пенсионера

Только что вы официально устраиваетесь на работу, статус работающего лица автоматически лишает вас права на определенные гарантированные минимальные выплаты и надбавки. Размер вашей пенсии может быть пересмотрен не в вашу пользу, однако после увольнения все предусмотренные для неработающих лиц повышения восстанавливаются, о чем официально предупреждает Пенсионный фонд Украины.

Несмотря на потерю некоторых текущих доплат, работа на пенсии имеет стратегическую финансовую выгоду. За каждого официально трудоустроенного работника работодатель уплачивает единый социальный взнос (ЕСВ), что позволяет непрерывно накапливать страховой стаж. Когда вы отработаете не менее 24 месяцев после назначения пенсии, государство проведет автоматический перерасчет.

Интересно! При таком пересмотре могут быть учтены не только дополнительные годы стажа, но и новая, более высокая заработная плата, что существенно повысит базовую сумму выплаты.

Какие льготы и скидки остаются у работающих граждан

Важно понимать, что трудовая книжка на столе у работодателя не отменяет ваших базовых социальных гарантий. Работающие пенсионеры сохраняют законное право на бесплатный проезд в городских автобусах, трамваях, троллейбусах и пригородных электричках.

Кроме того, за вами сохраняется освобождение от уплаты земельного налога, если площадь участка не превышает установленных лимитов. А если вы решили вести собственный бизнес и зарегистрировали ФЛП, государство полностью освобождает вас от уплаты ЕСВ за себя.

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Какие требования к стажу и возрастные бонусы действуют в 2026 году

Пенсионная система Украины с каждым годом ужесточает требования к будущим пенсионерам. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году, необходимо иметь за плечами не менее 33 лет страхового стажа, иначе придется ждать до 63 или 65 лет.

В то же время для тех, кто уже на пенсии, действуют приятные возрастные надбавки: по достижении 70 лет ежемесячно доплачивают 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а 80-летние получают дополнительные 570 гривен.

Что решения в отношении пенсионеров принимались ранее

Система социальной защиты постоянно адаптируется к экономическим вызовам. Напомним, как уже сообщалось, женщины после 60 лет также могут рассчитывать на дополнительные выплаты, в частности за сверхнормативный стаж свыше 30 лет, о чем мы подробно писали в материале о доплаты к пенсии женщинам.

За каждый такой год ПФУ доплачивает 1% от базового размера пенсии. Также украинские пенсионеры, достигшие 65-летнего возраста и имеющие полный страховой стаж, имеют право на увеличение своих выплат, но главным требованием для этого является именно отсутствие официального трудоустройства. Кроме того, украинцы сохраняют право на свои выплаты даже в случае переезда за границу.