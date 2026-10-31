Пенсия или зарплата: что выгоднее получать украинцам после 60 лет

Нужно ли пенсионерам выбирать между зарплатой и пенсией

На самом деле украинцам не нужно выбирать между двумя источниками дохода, ведь закон позволяет одновременно ходить на работу и получать законные выплаты. Исключением являются только те граждане, которые вышли на заслуженный отдых по выслуге лет, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Если человек пенсионного возраста продолжает работать официально, ее зарплата подлежит стандартному налогообложению: с дохода вычитают 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

В то же время работодатель обязан уплачивать за такого работника единый социальный взнос (ЕСВ), ставка которого составляет 22% от минимальной зарплаты.

Стоит помнить! Минимальная зарплата в Украине сейчас составляет 8 000 гривен, тогда как средняя пенсия едва превышает 6 400 гривен. Поэтому сочетание обеих выплат является наиболее финансово выгодным решением.

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Как работает перерасчет выплат каждые два года

Государство поощряет пенсионеров оставаться на рынке труда. Каждые 24 месяца работы после назначения пенсии таким гражданам проводят автоматический перерасчет. Специалисты учитывают недавно приобретенный страховой стаж, а в некоторых случаях – и размер новой заработной платы. При этом сама пенсия выплачивается в полном объеме, без каких-либо урезаний из-за наличия зарплаты.

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Однако, несмотря на очевидную выгоду от двойного дохода, система имеет несколько существенных недостатков, о которых мы как уже писали ранее. На практике двухгодичный перерасчет часто приносит мизерную надбавку в пределах 200–300 гривен. Кроме того, для работающих лиц замораживаются социальные стандарты: доплату за сверхнормативный стаж рассчитывают по устаревшему прожиточному минимуму 2015 года, который составляет 1 074 гривны.

Только после официального увольнения этот показатель "разморозят" до актуальных 2 595 гривен.