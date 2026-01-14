Пенсія і зарплата: як працюючому пенсіонеру платити менше податків

Багато українців продовжують працювати після виходу на пенсію, щоб збільшити свій щомісячний дохід. Проте не всі знають, що вони можуть оформити податкову знижку, навіть отримуючи пенсійні виплати.

Які вимоги для отримання пільги?

Пенсіонери, що працюють, мають право на податкову соціальну пільгу (ПСП) за умови дотримання вимог законодавства, передає 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Податковий кодекс України (стаття 169) передбачає, що пенсіонери можуть зменшити суму щомісячного оподаткування лише з офіційної заробітної плати. Таким чином, пенсія не виключає право на податкову пільгу.

Але є кілька умов, за яких ПСП застосовується:

зменшити суму податку можна лише за одним місцем роботи, яке обирає сам працівник;

заробітна плата не повинна бути більшою за норму, встановлену законом (за основу розрахунку береться прожитковий мінімум);

працівникові необхідно подати заяву роботодавцю на отримання ПСП, обов'язково у письмовій формі.

Важливо! Щоб зменшити суму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яка вираховується із зарплати, пенсіонеру слід звернутися до бухгалтерії на своїй роботі та написати заяву на застосування ПСП. Після цього її має застосовувати роботодавець, що законно збільшить заробіток.

Коли не можна зекономити на податках?

Водночас є випадки, коли пенсіонер не може отримати податкову соціальну пільгу. Законодавство передбачає, що вона не застосовується, якщо людина має інший заробіток, окрім зарплати, а саме:

стипендію, яка виплачується з держбюджету;

грошове забезпечення військовослужбовця;

дохід від підприємницької діяльності;

дохід від іншої незалежної професійної діяльності.

Податкова пільга застосовується лише до заробітної плати й не стосується жодних інших видів доходів.

Варто знати! Станом на 1 жовтня 2025 року кількість працюючих пенсіонерів в Україні складала 2,8 мільйона осіб. Вони отримували середню пенсію у розмірі 7 069,37 гривні, пише ПФУ.

Що ще треба знати працюючому пенсіонеру?