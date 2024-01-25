Польща переглядає правила для біженців: чого чекати українцям
Джерело:Rzeczpospolita
Вже цьогоріч польський уряд хоче зробити жорсткішими правила перебування українських біженців в країні. Тож українці зможуть втратити статус біженця навіть через поїздку додому.
Коли очікувати змін
Норма про те, що українці можуть перебувати на території Польщі з лютого 2022 року на ти ж умовах, що й громадяни Європейського Союзу – діятиме до кінця вересня 2024 року.
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Стало відомо, що після цього польський уряд має намір запровадити низку змін до правил перебування. У такий спосіб він хоче створити жорсткіші умови для українських біженців.Зауважте! Передбачений законом спеціальний захист для українських громадян завершується 4 березня, проте норма буде пролонгована на 6 місяців.
Які зміни розглядаються
- Втрата статусу через виїзд з Польщі
Розглядають, наприклад, такі зміни – втрата статусу біженця українцями через поїздки чи відпустку за межі країни. Річ у тім, що польський уряд у такому разі вважатиме, що ці люди більше не потребують захисту.Зверніть увагу! Нині без втрати спеціального статусу можна виїжджати з території держави на 30 днів.
- Зміна виплат на дітей
Виплати на дітей – будуть зменшені. Щодо цього наразі відсутні конкретні подробиці, оскільки уряд проводить консультації з міністерствами, організаціями та органами місцевого самоврядування, які надають допомогу українським біженцям.
Скільки українських громадян проживають у польських державних центрахЗа інформацією місцевого МВС, зараз у державних центрах, що фінансуються Польщею, проживають понад 42,2 тисячі українських громадян. Це вдвічі менший показник, ніж тогорічний.