В Україні ліквідували підпільне виробництво сигарет: ЗМІ пишуть про причетність родичів нардепа

Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції викрили осіб, що організували нелегальне виробництво підакцизних товарів на території колишнього фермерського господарства. Таким чином приміщення свинячої ферми облаштували спеціальним обладнанням.

На Київщині ліквідували підпільне виробництво сигарет

Йдеться про лінії для виробництва сигарет та упаковки їх в пачки, блоки й плівку, пише 24 Канал з посиланням на Бюро економічної безпеки.

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Потужності повного циклу дозволяли виготовляти понад 50 тисяч пачок сигарет в день. Сигарети без марок акцизного податку продавали під виглядом продукції відомих брендів,

– йдеться у повідомленні.

Реалізовували товар здебільшого на території Київщини. Крім того, їх також відправляли покупцям за допомогою відомого поштового оператора. Його відділення було розташовано в кілометрі від нелегального цеху.

Згідно з інформацією, детективи провели 5 невідкладних обшуків на території Києва та Київської області. В результаті вилучили:

обладнання;

сировину;

фільтри;

14 ящиків з тютюном;

понад 100 тисяч пачок сигарет.

Що кажуть ЗМІ? ЕП пише, що в цеху працювали шість місцевих мешканців Білоцерківського району на Київщині. Виробництво контролювали родичі депутата Суто Мамояна з партії "Платформа за життя і мир". Однак наразі немає підтвердження щодо того, чи був Мамоян безпосередньо причетний до цього виробництва.

За інформацією видання, виготовлений товар продавали через перевірених осіб та Telegram-канали великими партіями, а далі це розповсюджувалось по дрібних торгових точках. Крім того, виробництво мало дві власні фури, декілька напівпричепів, також орендувало вантажні автомобілі.

Зауважте! Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, підакцизних товарів), також встановлюється повне коло осіб причетних до нелегальної діяльності.