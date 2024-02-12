Представники МВФ в Києві: яка ціль їхнього візиту

Представники МВФ із робочим візитом прибули до Києва. Планується проведення зустрічей та дискусій із представниками влади України.

Яка ціль візиту представників МВФ

Ціль візиту представників МВФ – обговорення економічної політики та викликів, що постають перед українською економікою. Про це заявив представник МВФ в Україні, Ваграм Степанян.

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Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами,

– йдеться в заяві.

Команда МВФ також братиме 13 лютого участь в інаугураційному засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ.

Що обговорюватимуть на зустрічі

На цьому зібранні представники української влади разом із партнерами з розвитку та експертами МВФ обговорюватимуть пріоритети для підвищення потенціалу України. А також мова йтиме про підтримку з боку МВФ в цьому важливому завданні.

При цьому, вже 17 лютого місія МВФ, на чолі з Гевіном Греєм, розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві. Вони стосуватимуться третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.

Що відомо про програму МВФ Міжнародні партнери зобовʼязалися надати Україні 122 мільярди доларів до 2027 року. Таким чином, МВФ вперше надав кредит країні, яка перебуває у стані війни. Програму скоординовано з Європейським Союзом, США та іншими країнами "Великої сімки". Очікується, що МВФ надасть Україні близько 5 мільярдів доларів у 2024 році.

Який план готує Україна

Водночас Україна готує план, що включає розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення видатків. При цьому, голова НБУ Андрій Пишний сказав, що Україна опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов.

Це необхідно, щоб отримати гроші від Міжнародного валютного фонду, якщо життєво важлива допомога США залишиться заблокованою.

Хоча Україна виконує свої зобов'язання, Міністерство фінансів та НБУ вважають, що існують ризики. Є побоювання, що рада МВФ не схвалить наступний транш позики без фіскального плану, якщо американські кошти досі будуть заблоковані.