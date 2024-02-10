Чому какао росте в ціні

Виробники в Західній Африці, які забезпечують більшу частину світового постачання, зазнали удару від екстремальних погодних умов. Початкові дощі сприяли поширенню хвороб рослин і затримали збір урожаю.

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За ними послідувала сезонна посуха, що може ще більше обмежити виробництво. Ціни на кондитерські вироби у світі вже зросли, адже ціна какао негативно відбивається на прибутковості виробників шоколаду.

Однією з компаній, яка вже відчула на собі вплив ринкового дефіциту, стала Hershey зі США. Високі ціни на сировину обмежать зростання прибутків компанії цього року.

Рекордні суми

Найактивніший контракт на майбутні поставки какао в Нью-Йорку досяг у четвер висоти в 5 600 доларів за метричну тонну, перевищивши пік 1977 року, коли вони були 5 379 доларів за тонну. Це ставить контракт на найвищу позицію за 65 років.

Хоча зростаючі ціни спонукали деяких виробників до розширення виробництва, новопосадженим деревам може знадобитися декілька років, щоб почати приносити урожай бобів.

Ми знаходимося у дуже напруженій ситуації, яка, ймовірно, збережеться ще від 18 місяців до трьох років,

— зазначив голова Європейської асоціації какао Пол Девіс.

Вартість опціонів на покупку також стрімко зросла, оскільки ф'ючерси сягнули рекордних висот. Попри зростання цін, галузь стикається з проблемою низьких доходів для виробників.

Для стимулювання інвестицій в матеріали та покращення ферм, що забезпечить надійніші врожаї в майбутньому, необхідний кращий дохід, сказав Джозеф Боахен Айду, головний виконавчий директор Ради з какао Гани.