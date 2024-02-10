Почему какао растет в цене

Производители в Западной Африке, которые обеспечивают большую часть мировых поставок, понесли удар от экстремальных погодных условий. Начальные дожди способствовали распространению болезней растений и задержали сбор урожая.

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За ними последовала сезонная засуха, что может еще больше ограничить производство. Цены на кондитерские изделия в мире уже выросли, ведь цена какао негативно отражается на прибыльности производителей шоколада.

Одной из компаний, которая уже ощутила на себе влияние рыночного дефицита, стала Hershey из США. Высокие цены на сырье ограничат рост прибыли компании в этом году.

Рекордные суммы

Самый активный контракт на будущие поставки какао в Нью-Йорке достиг в четверг высоты в 5 600 долларов за метрическую тонну, превысив пик 1977 года, когда они были 5 379 долларов за тонну. Это ставит контракт на самую высокую позицию за 65 лет.

Хотя растущие цены побудили некоторых производителей к расширению производства, новопосаженным деревьям может потребоваться несколько лет, чтобы начать приносить урожай бобов.

Мы находимся в очень напряженной ситуации, которая, вероятно, сохранится еще от 18 месяцев до трех лет,

- отметил председатель Европейской ассоциации какао Пол Дэвис.

Стоимость опционов на покупку также стремительно выросла, поскольку фьючерсы достигли рекордных высот. Несмотря на рост цен, отрасль сталкивается с проблемой низких доходов для производителей.

Для стимулирования инвестиций в материалы и улучшения ферм, что обеспечит надежные урожаи в будущем, необходим лучший доход, сказал Джозеф Боахен Айду, главный исполнительный директор Совета по какао Ганы.