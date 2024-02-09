Криза у Червоному морі

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вважає, що криза у Червоному морі наразі має відповідні наслідки. Проте не такого масштабу, який міг би суттєво підірвати прогнози зростання світової економіки.

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Георгієва визнала, що перевезення через Суецький канал – впали. А також проблеми виникли у Панамському каналі.

Звичайно, ситуація в Червоному морі додає трохи тиску на ціни. Поки що не до такої міри, щоб я сказала, що прогнози глобальної інфляції будуть переглянуті в бік зростання,

– додала Георгієва.

Вона також зазначила, що найбільше наслідки відчуваються в Єгипті, який покладається на прибутки від Суецького каналу та зараз втрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць.

Який обсяг перевезень через Суецький канал

За словами Георгієвої, МВФ відстежує ситуацію із нападами хуситів у Червоному морі та як це впливає на рух транспорту в Суецькому каналі. Відповідно зростають витрати на транспортування товарів морем і вартість страхування.

Панамський канал теж зазнає неприємностей у зв'язку з посухою,

– резюмувала очільниця МВФ.

Так, у січні обсяг перевезень через Суецький канал упав майже наполовину порівняно з минулим роком. Це означає, що судна здійснюють більш тривалі та довгі подорожі, витрати на страхування зростають.