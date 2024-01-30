Які економіки покращились
Новий прогноз на 0,2 відсоткових пункти вище порівняно з прогнозом, опублікованим у жовтні. Зокрема, прогнози покращилися для двох найпотужніших економік світу — США (до 2,1% у 2024 році) та Китаю (4,6% у 2024 році).
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Таке покращення пов'язують зі стрімким зниженням інфляції, яке відбувається швидше, ніж очікувалося.
А крім того, збільшення прогнозу зростання світової економіки було спричинене кращими, ніж передбачалося, показниками витривалості США та деяких країн з ринками, що розвиваються, а також завдяки фінансовій підтримці у Китаї.
У 2023 році Сполучені Штати обігнали Китай у боротьбі за лідерство в світовій економіці, демонструючи зростання свого ВВП на 6,3% в номінальних термінах, у порівнянні з 4,6% у Китаю. Цей ріст свідчить про те, що американська економіка відновлюється від пандемії COVID-19 більш ефективно, ніж китайська.
Загальні прогнози
Очікується, що світова інфляція знизиться до 5,8% у 2024 році та до 4,4% у 2025 році, при цьому прогноз на 2025 рік може бути переглянутий в бік зниження.
За даними МВФ, ризики для глобального зростання є збалансованими у зв'язку із зниженням інфляції та стабільним економічним зростанням, і ймовірність "жорсткої посадки" економіки знизилася.
Фонд вважає, що ключовим завданням для політиків наразі є ефективне зниження інфляції до цільового рівня, здійснюючи зміни у грошово-кредитній політиці.
Як щодо України
Міжнародний валютний фонд у жовтні включив прогнози щодо економіки України у свій довгостроковий огляд світової економіки (World Economic Outlook), прогнозуючи зростання українського ВВП на 2% у 2023 році.
На другому місці за значущістю буде приватне споживання, як зазначила перша віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко. Вона також наголосила, що у 2024 році прогнозується збільшення обсягів експорту товарів та послуг на 9%, а імпорту — на 5,9%.