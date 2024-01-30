Какие экономики улучшились

Новый прогноз на 02 процентных пункта выше по сравнению с прогнозом, опубликованным в октябре. В частности, прогнозы улучшились для двух самых мощных экономик мира — США (до 21% в 2024 году) и Китая (46% в 2024 году).

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Такое улучшение связывают со стремительным снижением инфляции, которое происходит быстрее, чем ожидалось.

А кроме того, увеличение прогноза роста мировой экономики было вызвано лучшими, чем предполагалось показателями выносливости США и некоторых стран с развивающимися рынками, а также благодаря финансовой поддержке в Китае.

В 2023 году Соединенные Штаты обогнали Китай в борьбе за лидерство в мировой экономике, демонстрируя рост своего ВВП на 63% в номинальных сроках по сравнению с 46% в Китае. Этот рост свидетельствует о том, что американская экономика восстанавливается от пандемии COVID-19 более эффективно чем китайская.

Важно! Однако прогнозы на 2024-2025 годы все еще остаются ниже среднего исторического показателя 38% за период 2000-2019 годов.

Общие прогнозы

Ожидается, что мировая инфляция снизится до 58% в 2024 году и до 44% в 2025 году, при этом прогноз на 2025 год может быть пересмотрен в сторону снижения.

По данным МВФ риски для глобального роста сбалансированы в связи со снижением инфляции и стабильным экономическим ростом и вероятность "жесткой посадки" экономики снизилась.

Фонд считает, что ключевой задачей для политиков сейчас является эффективное снижение инфляции до целевого уровня, осуществляя изменения в денежно-кредитной политике.

К слову! Также МВФ прогнозирует рост экономики России на уровне 26% в 2024 году и 11% в 2025 году, повысив прогноз на 2024 год на 15 процентных пункта по сравнению с октябрьским прогнозом благодаря более сильному, чем ожидалось, росту в 2023 году (3%).

Как насчет Украины

Международный валютный фонд в октябре включил прогнозы по экономике Украины в свой долгосрочный обзор мировой экономики (World Economic Outlook) прогнозируя рост украинского ВВП на 2% в 2023 году.

Интересно! Министерство экономики Украины ожидает, что в 2024 году произойдет рост ВВП страны на 46% и рост инвестиций на 296%. Это станет ключевым фактором среди всех компонентов, способствующих увеличению ВВП.

На втором месте по значимости будет частное потребление, как отметила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко. Она также отметила, что в 2024 году прогнозируется увеличение объемов экспорта товаров и услуг на 9%, а импорта — на 59%.