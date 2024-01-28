Журналисты Financial Times рассказали, что этот газопровод должен соединить российские газовые месторождения из КНР. “Сила Сибири 2” также должна проходить через Монголию., чтобы поставлять газ в Китай.

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Строительство "Силы Сибири 2" задерживается

Авторы материала отметили, что сейчас Китай и Россия ведут переговоры по контракту на поставку голубого топлива по новому газопроводу. В то же время строительство трубопровода затягивается из-за стремления России добиться более выгодной цены за свой газ.

Подчеркивая статус переговоров, Премьер-министр Монголии Оюн-Эрден выразил обеспокоенность возможными задержками в процессе строительства. Он подчеркнул, что ключевые детали этого проекта должны быть согласованы Китаем и Россией. Кроме того, сложные переговоры обострились из-за беспрецедентного роста мировых цен на газ, наблюдавшее за последние два года.

Стоит отметить, что значительная часть запланированного газопровода протяженностью 950 километров должна пройти через Монголию.

Россия, осознавая потенциал китайского рынка как альтернативы европейскому, стремится быстро переключить свой фокус на экспорт в Китай.

Журналисты также отметили, что газопровод "Сила Сибири 2" позволит дополнительно поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров газа из российских месторождений на полуострове Ямал в Западной Сибири. Российский государственный "Газпром" приступил к технико-экономическому обоснованию проекта в 2020 году и хочет, чтобы трубопровод ввели в эксплуатацию до 2030 года.

Россия нарастила поставки газа в Китай