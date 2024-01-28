Журналісти Financial Times розповіли, що цей газогін має з'єднати російські газові родовища із КНР. "Сила Сибіру 2" також має проходити через Монголію, щоб постачати газ у Китай.

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Будівництво "Сили Сибіру 2" затримується

Автори матеріалу зазначили, що зараз Китай і Росія ведуть переговори щодо контракту на постачання блакитного палива новим газопроводом. Водночас будівництво трубопроводу затягується через прагнення Росії досягти більш вигідної ціни за свій газ.

Підкреслюючи статус переговорів, прем’єр-міністр Монголії Оюн-Ердене висловив стурбованість можливими затримками в процесі будівництва. Він підкреслив, що ключові деталі цього проєкту ще мають бути узгоджені Китаєм і Росією. Крім того, складні переговори загострилися через безпрецедентне зростання світових цін на газ, яке спостерігали за останні два роки.

Варто зазначити, що значна частина запланованого газопроводу протяжністю 950 кілометрів має пройти через Монголію.

Росія, усвідомлюючи потенціал китайського ринку як альтернативи європейському, прагне швидко переключити свій фокус на експорт до Китаю.

Журналісти також наголосили, що газопровід "Сила Сибіру 2" дозволить додатково постачати до Китаю 50 мільярдів кубометрів газу з російських родовищ на півострові Ямал у Західному Сибіру. Російський державний "Газпром" розпочав техніко-економічне обґрунтування проєкту у 2020 році й хоче, щоб трубопровід ввели в експлуатацію до 2030 року.

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