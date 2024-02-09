Переговори з МВФ
Українські чиновники планують запропонувати цей план МВФ під час візиту персоналу фонду до Києва на наступному тижні. Заходи необхідні, щоб переконати МВФ в тому, що Україна зможе обслуговувати свій борг у випадку, якщо союзники не зможуть надати допомогу.
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Адже це є умовою для її позикової програми на суму 15,6 мільярда доларів.
Національний банк України відразу не прокоментував цю інформацію. МВФ також відмовився від коментарів, пояснює Bloomberg.
Побоювання щодо фінансування
Хоча Україна виконує свої зобов'язання, Міністерство фінансів та НБУ вважають, що існують ризики. Є побоювання, що рада МВФ не схвалить наступний транш позики без фіскального плану, якщо американські кошти досі будуть заблоковані, зазначив український чиновник.
Цьогоріч Київ мав отримати 5,3 мільярда доларів від програми МВФ. Відтак, основним джерелом коштів для заміни американської допомоги стане збільшення внутрішньої урядової позики.
Контекст
Нагадаємо, що понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, запропоновані президентом США Джо Байденом для озброєнь, були заблоковані в Конгресі.
Сенат США висловив підтримку воєнній допомозі Україні та Ізраїлю на тестовому голосуванні в четвер. Однак, деякі республіканці в Палаті представників категорично проти допомоги Україні, а інші хочуть відновити спроби пов'язати її з діями щодо стримування рекордної хвилі міграції через американський кордон.