Переговоры с МВФ

Украинские чиновники планируют предложить этот план МВФ во время визита персонала фонда в Киев на следующей неделе. Меры необходимы, чтобы убедить МВФ в том, что Украина сможет обслуживать свой долг в случае, если союзники не смогут оказать помощь.

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Ведь это является условием для ее заемной программы на сумму 15,6 миллиардов долларов.

Интересно! Персонал МВФ во главе с главой миссии фонда в Украине Гэвином Греем посетит Киев на три дня, начиная с 12 февраля, перед официальными переговорами по Украине в соседней Польше. Визит состоится перед пересмотром кредитной программы МВФ, который начнется позже в этом месяце и может разблокировать транш помощи в размере 900 миллионов долларов.

Национальный банк Украины сразу не прокомментировал эту информацию. МВФ также отказался от комментариев, объясняет Bloomberg.

Опасения относительно финансирования

Хотя Украина выполняет свои обязательства, Министерство финансов и НБУ считают, что существуют риски. Есть опасения, что совет МВФ не одобрит следующий транш займа без фискального плана, если американские средства до сих пор будут заблокированы, отметил украинский чиновник.

В этом году Киев должен был получить 5,3 миллиарда долларов от программы МВФ. Поэтому, основным источником средств для замены американской помощи станет увеличение внутреннего правительственного займа.

Заметьте! Украинские банки имеют высокую ликвидность, и правительство рассчитывает, что они продолжат инвестировать деньги в высокодоходные правительственные облигации. Это может принести не менее 5 миллиардов долларов дохода в этом году, сказал чиновник. Правительство также может повысить налоги или сократить расходы, если потребуется, по его словам.

Контекст

Напомним, что более 60 миллиардов долларов помощи Украине, предложенные президентом США Джо Байденом для вооружений, были заблокированы в Конгрессе.

Сенат США выразил поддержку военной помощи Украине и Израилю на тестовом голосовании в четверг. Однако, некоторые республиканцы в Палате представителей категорически против помощи Украине, а другие хотят возобновить попытки связать ее с действиями по сдерживанию рекордной волны миграции через американскую границу.

К слову! МВФ утвердил четырехлетний заем для Украины в прошлом году, и это первый случай, когда фонд предоставил заем стране, находящейся в состоянии войны. Программа была согласована с Европейским Союзом, США и другими странами Группы семи, которые пообещали финансовую поддержку для покрытия дефицита бюджета Киева.