Какова цель визита представителей МВФ

Цель визита представителей МВФ – обсуждение экономической политики и вызовов, стоящих перед украинской экономикой. Об этом заявил представитель МВФ в Украине, Ваграм Степанян.

Читайте также: В мире дорожает какао из-за неблагоприятной погоды

Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями власти Украины и другими партнерами,

– говорится в заявлении.

Команда МВФ также будет принимать 13 февраля участие в инаугурационном заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, который администрирует МВФ.

Что будут обсуждать на встрече

На этом собрании представители украинской власти вместе с партнерами по развитию и экспертами МВФ будут обсуждать приоритеты для повышения потенциала Украины. А также речь пойдет о поддержке со стороны МВФ в этой важной задаче.

При этом, уже 17 февраля миссия МВФ, во главе с Гэвином Греем, начнет дискуссии с представителями власти Украины в Варшаве. Они будут касаться третьего пересмотра программы расширенного финансирования, поддерживаемой МВФ.

Что известно о программе МВФ Международные партнеры обязались предоставить Украине 122 миллиарда долларов до 2027 года. Таким образом, МВФ впервые предоставил кредит стране, которая находится в состоянии войны. Программа скоординирована с Европейским Союзом, США и другими странами "Большой семерки". Ожидается, что МВФ предоставит Украине около 5 миллиардов долларов в 2024 году.

Какой план готовит Украина

В то же время Украина готовит план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов. При этом, глава НБУ Андрей Пышный сказал, что Украина прорабатывает различные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость при любых условиях.

Обратите внимание! Это необходимо, чтобы получить деньги от Международного валютного фонда, если жизненно важная помощь США останется заблокированной.

Хотя Украина выполняет свои обязательства, Министерство финансов и НБУ считают, что существуют риски. Есть опасения, что совет МВФ не одобрит следующий транш займа без фискального плана, если американские средства до сих пор будут заблокированы.