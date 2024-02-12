Какова цель визита представителей МВФ
Цель визита представителей МВФ – обсуждение экономической политики и вызовов, стоящих перед украинской экономикой. Об этом заявил представитель МВФ в Украине, Ваграм Степанян.
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Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями власти Украины и другими партнерами,
– говорится в заявлении.
Команда МВФ также будет принимать 13 февраля участие в инаугурационном заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, который администрирует МВФ.
Что будут обсуждать на встрече
На этом собрании представители украинской власти вместе с партнерами по развитию и экспертами МВФ будут обсуждать приоритеты для повышения потенциала Украины. А также речь пойдет о поддержке со стороны МВФ в этой важной задаче.
При этом, уже 17 февраля миссия МВФ, во главе с Гэвином Греем, начнет дискуссии с представителями власти Украины в Варшаве. Они будут касаться третьего пересмотра программы расширенного финансирования, поддерживаемой МВФ.
Что известно о программе МВФМеждународные партнеры обязались предоставить Украине 122 миллиарда долларов до 2027 года. Таким образом, МВФ впервые предоставил кредит стране, которая находится в состоянии войны. Программа скоординирована с Европейским Союзом, США и другими странами "Большой семерки". Ожидается, что МВФ предоставит Украине около 5 миллиардов долларов в 2024 году.
Какой план готовит Украина
В то же время Украина готовит план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов. При этом, глава НБУ Андрей Пышный сказал, что Украина прорабатывает различные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость при любых условиях.
Хотя Украина выполняет свои обязательства, Министерство финансов и НБУ считают, что существуют риски. Есть опасения, что совет МВФ не одобрит следующий транш займа без фискального плана, если американские средства до сих пор будут заблокированы.