Виплати для військових: хто може розраховувати на премію у 50 тисяч гривень

Уряд запровадив спеціальні премії для військових. Їх сума різниться в залежності від посади. Хто може розраховувати на доплати у 50 тисяч, розповідаємо далі.

Хто отримає премію 50 тисяч гривень

Розмір премії для військовослужбовця визначається відповідно до його посади, роду діяльності, терміну служби. Військові мають право на виплати від 2 350 гривень і до 100 тисяч гривень.

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Кому дадуть надбавку 50 тисяч гривень:

керівний склад НАБУ;

працівники ДСНС;

поліціянти, які здійснюють оборонну діяльність або виконують спеціальні завдання у зоні бойових дій чи на прифронтовій території.

Які ще виплати отримують українські військові

На розмір виплат напряму впливають бойові завдання, які військовослужбовець отримує від командування. Збільшенні виплати мають бійці, що здійснюють найбільш небезпечну для життя і здоров'я діяльність.

Виплати 30 тисяч гривень отримують:

службовці ДСНС;

поліціянти, які допомагають здійснювати забезпечення військ та проводять свою діяльність на звільнених територіях;

співробітники НАБУ;

військові, що здійснюють спеціальні завдання для захисту країни від росіян.

100 тисяч гривень отримують:

військові, що знаходяться у полоні або зафіксовані як безвісти зниклі;

воїни, які проходять реабілітацію та лікування, навіть за кордоном;

унаслідок смерті військовослужбовця, таку виплату отримує його родина.

Додаткові виплати для українських військових: