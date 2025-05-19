Ситуація гірша, ніж у Греції: прем’єр Японії виступив проти зниження податків

Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ішіба заявив, що фінансове становище країни настільки критичне, що поступається навіть ситуації в Греції. Під час виступу в парламенті він рішуче відкинув пропозиції опозиції щодо зниження податків.

Ситуація складна

Прем'єр заявив, що хоч уряд і не має права коментувати рівень відсоткових ставок, але борг дорожчає. А фінансова ситуація країни, за його словами, гірша, ніж у Греції, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Прем'єр-міністр різко розкритикував пропозицію покрити втрати від зниження податків за рахунок випуску державних облігацій.

Зауважте! Він застеріг, що країна вже витрачає близько 25% бюджету на сплату відсотків за боргами, і подальші запозичення можуть лише посилити економічну нестабільність.

Японія поки утримує стабільність

Попри складну ситуацію, Японії поки вдається уникати боргової кризи завдяки тому, що основну частину її боргових зобов’язань утримують внутрішні інвестори, а зовнішньоекономічна позиція країни залишається стабільною.

На тлі зростання інфляції та підвищення заробітних плат Банк Японії вже понад рік поступово підвищує облікову ставку. Це ускладнює доступ до запозичень і змушує уряд ретельно переглядати бюджетні витрати.

Ми не можемо погодитися на податкові знижки, які доведеться перекривати державним боргом,

– зазначив Сіґеру Ішіба.

Окрім внутрішніх викликів, Японія залишається важливим міжнародним донором. За останні три роки країна надала Україні понад 8,5 мільярда доларів бюджетної підтримки, що стало ключовим фактором для збереження фінансової стабільності України.