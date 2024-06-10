Президенти США та Франції підтримують передачу Україні прибутку з російських активів

Президенти США Джо Байден та Франції Еммануель Макрон провели переговори, де підтримали передачу Україні прибутків від заморожених російських активів. Вони наголосили, що не визнають спроб Росії анексувати суверенну територію України.

Про що говорили президенти США та Франції

Під час зустрічі два лідери обговорювали питання, пов'язані з Україною, та важливість продовження підтримки українського народу.

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Серед досягнутих домовленостей – підтримка передачі прибутку від заморожених російських активів Україні.

Крім того, обох лідерів непокоїть "безвідповідальна ядерна риторика Росії та ігнорування режимів контролю над озброєннями", які вони назвали неприйнятними.

Сполучені Штати та Франція підтверджують свою підтримку всеосяжного, справедливого та міцного миру, що базується на принципах міжнародного права, і продовжуватимуть співпрацювати з партнерами та союзниками для координації зусиль щодо надання допомоги, щоб дозволити Україні повністю реалізувати своє право на самооборону, як зазначено у статті 51 Статуту ООН,

– йдеться у заяві Білого дому.

Посилення підтримки України

Байден і Макрон зійшлися на тому, що підтримку України необхідно посилювати, оскільки на карту поставлено євроатлантичну безпеку загалом. Лідери США та Франції вирішили активізувати роботу "артилерійської коаліції" для підтримки українського війська як зараз, так і в довгостроковій перспективі.

Вони також оголосили про підтримку передачі прибутку від російських активів на Заході на потреби України.

Франція та Сполучені Штати як і раніше сповнені рішучості розвіяти будь-яке хибне уявлення про те, що час на боці Росії. Президенти зобов’язуються підтримувати зусилля в рамках Європейського Союзу та Великої сімки, спрямовані на спрямування надзвичайних прибутків від знерухомлених російських суверенних активів на користь України,

– додають у заяві.

Байден і Макрон висловили занепокоєння тим, що Росія отримує озброєння від Ірану та Північної Кореї, а також співпрацює з Китаєм та кількома іншими країнами, які постачають Росії матеріали та компоненти подвійного призначення для військової промисловості.