"Нафтогаз" у 2024 році суттєво збільшив прибуток від видобутку

Попри постійні обстріли енергетичної інфраструктури та складні умови роботи в умовах війни, "Нафтогаз" збільшив обсяги видобутку природного газу. Це зумовило значне зростання прибутку.

Який прибуток має "Нафтогаз"

У підсумку чистий консолідований прибуток компанії за 2024 рік склав майже 38 мільярдів гривень, передає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Це на 15 мільярдів або 64% більше, ніж у 2023 році. Фінансові результати підтверджені міжнародною аудиторською компанією KPMG, а повна звітність оприлюднена на офіційному сайті компанії.

Крім того, валовий прибуток "Нафтогазу" зріс до 89,1 мільярда гривень, тоді як у 2023 році ця сума становила 48,5 мільярда. Це майже вдвічі більше, ніж торік.

Також операційний прибуток (прибуток від основної діяльності без урахування податків та інших витрат) становив 51,1 мільярда гривень, що на 13,3 мільярда або 32% більше, ніж у 2023 році.

Всі ключові бізнес-напрямки Групи продемонстрували зростання. Це вимагає великих зусиль в мирний час, а під час війни – це робота на межі неможливого. Дякую кожному працівнику Групи Нафтогаз за цей результат. Дякую уряду за підтримку,

– заявив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак.

Які доходи з різних напрямків

Материнська компанія НАК "Нафтогаз України" завершила рік із прибутком 23,9 мільярда гривень після збитків у 2023.

Найбільший внесок зробило АТ "Укргазвидобування" – прибуток зріс удвічі до 20,9 мільярда гривень, а видобуток газу – до 13,9 мільярда кубів (+83 нові свердловини).

Інші напрямки: